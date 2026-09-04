ETV Bharat / state

'सरकार में अफरातफरी का माहौल, चुनावी वर्ष शुरू तो अधिकारियों में भी खलबली', नेता प्रतिपक्ष की चुटकी पर उद्योग मंत्री का पलटवार

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष और उद्योग मंत्री के बीच वार-पलाटवार का दौर जारी रहा.

Jairam Thakur VS Harshwardhan Chauhan
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 2:54 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र के समापन पर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा कि, विपक्ष की ओर से हमने संजीदगी के साथ जनहित के मुद्दों को विधानसभा के इस मानसून सत्र में उठाने का प्रयास किया है. भाजपा ने सार्थक विषयों पर चर्चा चाही और प्रस्ताव भी लाए लेकिन हमारी जनता के मुद्दे ईमानदारी से उठाने के बाबजूद सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब सदन में नहीं मिले. वहीं, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है.

'सरकार में अफरा तफरी, अधिकारियों में भी खलबली'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली रवाना हुए तो सत्र में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखी. अधिकारी दीर्घा खाली रही, केवल एक दो जूनियर अधिकारी ही दिखे और कोई वरिष्ठ अधिकारी सदन में नहीं था. ये हालात बताते हैं कि अब अधिकारी भी समझ गए हैं कि हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं. सरकार में तो अफरा-तफ़री का माहौल बना हुआ ही है लेकिन अधिकारियों में भी अब खलबली मची हुई है. मुख्यमंत्री के बाद मंत्री भी दिल्ली भाग गए लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

नेता प्रितपक्ष ने कहा कि, आज तक जितने भी बड़े बिल इस सरकार ने सदन में लाये हैं उन्हें हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है जो सरकार की नालायकी बताने के लिए काफी है. आपदा के बाद करोड़ों रुपए की वन संपदा नदियों नालों से अवैध ढंग से निकाली गई और करोड़ों का राजस्व नुकसान सरकार को हुआ, लेकिन ये किसके कहने और करने से हुआ वो बड़ा सवाल है. मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लेने से भाग रहे हैं. मंत्रियों से जवाब देते नहीं बन रहा है.

'मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के बीच तालमेल नहीं'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के बीच तालमेल नहीं है. ये पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री विपक्ष की आवाज दबाने के लिए खुद संवैधानिक पद पर होने के बावजूद धरने प्रदर्शन में तख्ती लेकर उतर आए. हम भी पांच साल मुख्यमंत्री रहे लेकिन मैंने कभी ऐसे सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे और गालियां नहीं निकाली. मुख्यमंत्री को अपने पद के अनुरूप ऐसा करने से बचना चाहिए था. सदन में रोजगार से संबंधित विषय को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखी.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने पांच साल में पांच लाख सरकारी और पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकारी आंकड़े इसके गवाह हैं कि हिमाचल में 1.91 में से अब केवल एक लाख 75 हजार ही नौकरी रह गई है. नए रोजगार के अवसर खत्म कर दिए गए हैं. हिम केयर, सहारा, गृहणी और स्वावलंबन जैसी भाजपा सरकार के समय की लोकप्रिय योजनाएं राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बंद कर दी हैं.

'वर्तमान सरकार में ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड टूटे'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, "ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और सदन में भी झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं. जबकि सच्चाई ये है कि आजादी के बाद अब तक जितनी सरकारें रही उन्होंने मेरे पांच साल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद 2022 तक कुल मिलाकर 69,600 करोड़ ऋण लिया, लेकिन इन्होंने तो चार साल में ही 48 हजार करोड़ ऋण ले लिया है. अगर अगले एक वर्ष और सरकार रही तो ये अब तक ऋण लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. आज की तारीख में सुक्खू सरकार 1 लाख 18 हज़ार करोड़ का ऋण ले चुकी है. बाबजूद इसके विकास धरातल पर शून्य है. कर्मचारी और पेंशनर धरने पर हैं. सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. हमारे विधायकों के खिलाफ़ लगातार एफआईआर दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. ये जो भी राजनीतिक मंशा से जांच हो रही है भाजपा सरकार आते ही इनकी जांच की भी जांच होगी."

'खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद युवाओं को रोजगार'

हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन के साथ ही नियम 130 के तहत चल रही रोजगार के मुद्दे पर चर्चा का भी समापन हो गया. चर्चा का जवाब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिया. इस दौरान उद्योग मंत्री ने कहा कि, खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है, इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष ने उनकी नौकरी कच्ची करने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन वो अब भी पद पर बने हुए हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

नेता प्रतिपक्ष की चुटकी पर उद्योग मंत्री का पलटवार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रोजगार के मुद्दे पर शुरू हुई चर्चा के दौरान प्राकृतिक आपदा और सरकार पर आई राजनीतिक आपदा का भी जिक्र किया. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा. इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक आपदा भी झेली. प्रदेश में बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास हुआ.

'मेरी नौकरी पक्की, लेकिन नौकरी छुड़वाने का किया पूरा प्रयास'

उद्योग मंत्री सदन में विधायकों की क्रॉस वोटिंग और सरकार के लिए उत्पन्न हुए संकट का जिक्र कर रहे थे, तभी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उद्योग मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि उद्योग मंत्री केवल अपनी नौकरी की चर्चा कर रहे हैं. ऐसे में उद्योग मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि, उनकी नौकरी पक्की है, लेकिन विपक्ष ने उनकी नौकरी कच्ची करने का पूरा प्रयास किया. उद्योग मंत्री ने कहा कि वह आगे भी पूरे जोर के साथ ऐसी कोशिश जारी रख सकते हैं.

'सबसे भाग्यशाली मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर'

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि, "आर्थिक हालत खराब होने के बाद भी राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया है. जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के इतिहास के सबसे भाग्यशाली मुख्यमंत्री रहे हैं. प्रदेश का ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, जिसे केंद्र से करीब 60 हजार करोड़ की सहायता मिली हो. जयराम ठाकुर को 48 हजार करोड़ रुपये RDG के रूप में मिले और 13 हजार करोड़ रुपये जीएसटी कंपनसेशन के रूप में. इसके विपरीत वर्तमान सरकार को बेहद कम आर्थिक सहायता मिली. वर्तमान सरकार को RDG के रूप में केवल 17 हजार करोड़ की सहायता मिली है."

'सुप्रीम कोर्ट ने की विधानसभा अध्यक्ष की सराहना'

इस दौरान उद्योग मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की सराहना करते हुए कहा कि, इसी सदन में बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास हुआ था, तब विधानसभा अध्यक्ष ने ही सरकार को बचाया था. दल-बदल कानून पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की है. सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दी गई पिटीशन और उस पर अध्यक्ष के फैसले को मिसाल के तौर पर लिया है.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू ने किसे कहा 'माइनिंग का किंग', बोले- 'तकलीफ तो होनी है, अभी तो शुरू हुई है, कुकर्मों की सजा तो मिलेगी'

ये भी पढ़ें: EXCLUSIVE: 'भांग लॉटरी बंद करो, रोजगार का प्रबंध करो, सुक्खू सरकार ने बंद किए सरकारी नौकरियों के दरवाजे'

TAGGED:

HIMACHAL POLITICS
HIMACHAL ASSEMBLY ELECTION
INDUSTRY MINISTER
JAIRAM THAKUR
JAIRAM THAKUR HARSHWARDHAN CHAUHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.