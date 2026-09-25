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कांग्रेस के एक-दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी हारेंगे, 40 में से केवल एक-दो विधायक ही लौटेंगे: जयराम ठाकुर

गौरतलब है कि घुमारवीं थाना में दर्ज एफआईआर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता कई दिनों से थाना परिसर के बाहर क्रमिक धरने और अनशन पर बैठे थे. भाजपा ने पुलिस कार्रवाई में कथित भेदभाव का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट और निचली अदालत द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया. जयराम ठाकुर ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया. साथ ही उन्होंने सुक्खू सरकार और कांग्रेस विधायकों पर सीधा राजनीतिक हमला बोला.

घुमारवीं: भाजपा कार्यकर्ताओं के 22 दिनों से चल रहे क्रमिक धरने और अनशन के समापन के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमा गई. घुमारवीं पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दावे पर पलटवार किया. साथ ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा.

'एक-दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी हारेंगे'

जयराम ठाकुर ने दावा किया, "आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिकांश मंत्री चुनाव हारेंगे. एक-दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी को हार का सामना करना पड़ेगा. कांग्रेस के मौजूदा 40 विधायकों में से केवल एक-दो ही दोबारा विधानसभा पहुंच पाएंगे". जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपेक्षित विकास कार्य करवाने में सफल नहीं रहे हैं. इसी को उन्होंने आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.

सीएम सुक्खू के दावे पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा कि भाजपा के मौजूदा 28 विधायकों में से 16 अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे. इस पर जयराम ठाकुर ने पलटवार किया. जयराम ने कहा मुख्यमंत्री को जो आंकड़ा भाजपा के विधायकों का नजर आ रहा है, वह वास्तव में कांग्रेस की स्थिति का आंकड़ा है. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

हिमाचल में 'एफआईआर की सरकार'

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को ‘एफआईआर की सरकार’ करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्यों और नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने में लगी हुई है.

'सरकार के खिलाफ जारी रहेगा भाजपा का आंदोलन'

घुमारवीं में भाजपा का आंदोलन भी पुलिस कार्रवाई और एफआईआर को लेकर शुरू हुआ था. आंदोलन के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के समर्थन में घुमारवीं पहुंच चुके हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार के फैसलों के खिलाफ भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा.

घुमारवीं में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर सरकार को घेरा

इस मौके में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल के चार साल बीतने के बावजूद मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल नहीं हो पाया है. कांग्रेस प्रभारी के शिमला पहुंचने के बीच उन्होंने संगठन और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा.

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