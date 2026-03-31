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'भ्रष्ट अधिकारियों के मकड़जाल में मुख्यमंत्री सुक्खू बेबस, कमरा बदलने में छूट जाते हैं पसीनें'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 7:14 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के मुद्दे पर चल रहे घमासान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा. उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई न करने को लेकर सरकार से सवाल पूछा. साथ ही सुखविंदर सरकार पर जमकर प्रहार किया.

'बेनामी डील का आरोप, सबसे बड़े अधिकारी से जुड़ा मामला'

जयराम ठाकुर ने कहा, 'पूरे प्रदेश में शोर है, 'सोशल मीडिया में एक हफ्ते से इसी विषय पर सबसे ज्यादा बात हुई है. मुख्यमंत्री से लोग सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रहे, बल्कि आरोप भी लगा रहा रहे हैं. दो बार सदन में ही बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि 118 का उल्लंघन हुआ है. बेनामी डील का आरोप लग रहा है. एसडीएम स्तर के अधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद निर्णय दिया है. सबसे बड़े अधिकारी से जुड़ा मामला हैं. इसलिए सदन को बताया जाए कि मामला क्या है?'

'सीएम ने झूठ बोलने की पार की सारी हदें'

पूर्व सीएम ने कहा अब पत्रकारों से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें तो इस विषय की जानकारी नहीं हैं. मैं नहीं मानता कि उन्हें यह बात पता नहीं हैं. अजीब बात है. झूठ बोलने की सारी हदें पार हो गई हैं. सूबे के मुखिया को अपने सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के बारे में जानकारी नहीं हैं. कैसे सरकार चल रही है? आज सदन में फिर से भाजपा ने इस प्रकरण को उठाया गया. सरकार से जवाब मांगा गया. हर बात पर जवाब देने के लिए हाथ उठाने वाले मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर जवाब तक नहीं दिया. आखिर इस खामोशी का क्या कारण हैं?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मामले से जुड़े अधिकारियों से पूरे मामले की जांच करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें. इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप पर मुख्यमंत्री की चुप्पी हैरान ही नहीं करती, बल्कि कई सवाल भी खड़े करती है. मुख्यमंत्री की स्थिति बहुत खराब हो गई है. कई अधिकारी जो पहले की सरकारों में डाउटफुल इंटीग्रिटी के कारण हाशिए पर रहे, आज वही लोग प्राइम पोस्टिंग में हैं. वही, सरकार चला रहे हैं. मुख्यमंत्री की स्थिति है कि वह न तो रेगुलर सीएस और डीजीपी की नियुक्ति कर पा रहे हैं और न ही अपने कार्यालय में चाहते हुए अधिकारियों के कमरे बदलवा पा रहे हैं. मुख्यमंत्री पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं. इसलिए वह कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं.

'मुख्यमंत्री की इस बेबसी का क्या कारण हैं'

जयराम ठाकुर ने पूछा मुख्यमंत्री की इस बेबसी का क्या कारण हैं? आखिर वह कुछ बोलने की स्थिति में क्यों नहीं हैं? क्या कारण हैं कि इतने बड़े मामले में वह जानकारी न होने का बहाना बना रहे हैं? आखिर वह कौन सा कारण हैं, जो वे पूरे मामले में चुप्पी साधकर अपनी किरकिरी करवा रहे हैं? इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए. क्योंकि आरोप सीएस पर है. मीडिया के सवालों के जवाब को अनदेखा करके वह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. उन्हें प्रदेश को जवाब देना होगा.

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के एडिशनल चार्ज पर काम कर रहे सीएस को शायद मुख्यमंत्री ने उनका पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया होगा, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नहीं. आज सुक्खू सरकार के चहेते अधिकारी सिर फुटौव्वल पर उतर आए हैं. एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. हमें इस बात पर हैरानी नहीं होती. क्योंकि हमने यह बात पहले ही कह दी थी कि मुख्यमंत्री ने जिन कामों में अधिकारियों को लगा रखा है, वह आने वाले समय में असहाय हो जाएंगे. उनसे न कुछ करते बनेगा और न ही कुछ कहते. जयराम ने कहा कि कुछ महीनें पहले ही एक एसपी अपने डीजीपी और सीएस पर आरोप लगा रहा था औऱ डीजीपी एसपी पर आरोप लगा रहे थे. सीएम के निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं. मुख्यमंत्री की इतनी विवशता का कारण आखिर क्या है?

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