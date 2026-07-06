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'चाहकर भी शिक्षा मंत्री नहीं कर पाए स्कूल भवन का उद्घाटन, क्या प्रियंका गांधी के हाथों ही कटेगा रिबन', जयराम ने सरकार को घेरा

जब मीडिया ने इसको लेकर सवाल किए तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "ये सभी भवन संचारू रूप से फंक्शनल होंगे. इसमें कोई टेक्निकल बात रही होगी. उसको शीघ्र ठीक किया जाएगा. इसको भी शीघ्र फंक्शनल किया जाएगा. मैं अपनी डिपार्टमेंट से पूरी रिपोर्ट लूंगा. मैंने जनता को भी इसका आश्वासन दिया है, इसको भी जनता को समर्पित किया जाएगा. इसके अलावा भी जो अन्य 6-7 भवन बनने हैं, जिनकी यहां आधारशिला रखी गई है, वो कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा".

मंडी: हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका बदार के सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी का उद्घाटन मंत्री जी चाहकर भी नहीं कर पाए. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे और गंभीर आरोप लगाए. उनके अनुसार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर क्षेत्र के दौरे पर थे और उन्होंने 4 करोड़ 69 लाख की लागत से देवरी स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करना था. इसकी बाकायदा शिलान्यास पट्टिका भी बना दी गई थी, लेकिन मंत्री के देवरी पहुंचने से पहले ही शिमला से इसका उद्घाटन न करने का फरमान जारी हो गया. इस कारण आनन-फानन में उद्घाटन पट्टिका को हटा दिया गया.

जब तक उद्घाटन नहीं तब तक भवन का इस्तेमाल भी नहीं

यहां हैरानी करने वाली बात यह है कि जब तक स्कूल भवन का उद्घाटन नहीं होगा, तब तक इसे इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा. देवरी स्कूल के बच्चे भवन बनने के बाद भी इसकी सुविधा लेने से पूरी तरह से महरूम हैं और अभी भी स्कूल का संचालन अस्थाई तौर पर ही हो रहा है. ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि जब भवन बनकर तैयार हो गया है तो फिर इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा है?

वहीं इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर जमकरल निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा, "द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवरी में किराये के चार कमरों में सात कक्षाएं लग रही हैं. दो नालों के बीच बच्चे जान हथेली पर रखकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं. दूसरी तरफ स्कूल का बहुमंजिला भवन तैयार होने के बाद भी सात महीनों से 'दिव्य मुहूर्त' का इंतजार कर रहा है. जब शिक्षा मंत्री ने बच्चों की समस्याओं और अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए "धाम और पूरे धूमधाम" से उस विद्यालय का उद्घाटन करना चाहा तो राजधानी से फोन गया कि आप उस विद्यालय का उद्घाटन नहीं कर सकते, कार्यक्रम रोक दीजिए. मंत्री जी के नाम की उद्घाटन पट्टिका भी लग गई थी, बस उससे पर्दा हटाया जाना बाकी था, जिसे अधिकारियों द्वारा उखड़वा दिया गया. व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में एक शिक्षा मंत्री स्कूल भवन का भी उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं. सुनने में आ रहा है कि सरकार अपने नंबर बढ़ाने के लिए आलाकमान की नेता प्रियंका गांधी से इस भवन का उद्घाटन करवाना चाह रही है".

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा यहां अन्य उद्घाटन-शिलान्यास तो किए गए, लेकिन देवरी स्कूल का उद्घाटन नहीं होने पर क्षेत्र के लोगों में चर्चा और आक्रोश है. देवरी पंचायत के प्रधान तुलसी राम ने कहा, "मंत्री जी द्वारा नवनिर्मित भवन का उद्घाटन न करना हमारे लिए निराशाजनक है. क्षेत्र के लोग लंबे समय से इस भवन के उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे. सरकार को चाहिए कि इस भवन का या तो जल्द उद्घाटन करवाए या फिर इसे फंग्शनल किया जाए".

क्या प्रियंका गांधी के हाथों होगा उद्घाटन?

बता दें कि देवरी स्कूल का भवन वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद प्रियंका गांधी ने क्षेत्र का दौरा किया था तो यहां के लोगों से इस स्कूल भवन को जल्द बनाने का वादा किया था. प्रियंका के वादे को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्राथमिकता में लिया और भवन का कार्य जल्द पूरा करवा दिया. वहीं, नेता प्रतिपक्ष और लोगों का कहना है कि शायद प्रदेश सरकार चाह रही है कि इस भवन का उद्घाटन खुद प्रियंका गांधी करे, लेकिन उनकी तरफ से समय न मिलने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा. यही कारण भी है कि शिक्षा मंत्री को इस उद्घाटन से रोक दिया गया.

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