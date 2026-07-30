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'बदले की भावना से कार्रवाई कर रही सुक्खू सरकार, भाजपा नेताओं पर दर्ज किए जा रहे केस'

शिमला: भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की ओर से दर्ज केस को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार विजिलेंस के जरिए भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी सलाह दी कि वे कांग्रेस सरकार के इशारों पर काम न करें और अपना भविष्य इस सरकार से जोड़ने की भूल न करें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए विजिलेंस का इस्तेमाल कर रही है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज मामला भी इसी सोच का हिस्सा है।

'राज्यसभा चुनाव के बाद शुरू हुई कार्रवाई'

जयराम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री लगातार भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है. मार्च महीने में विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के बाद अब मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर भाजपा नेताओं को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है.

जयराम ने अधिकारियों को दी नसीहत

नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कांग्रेस सरकार के इशारों पर काम करने से बचें. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का भविष्य अधिक लंबा नहीं है, इसलिए अधिकारी अपने करियर को इस सरकार से जोड़ने की गलती न करें. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ अपना संदेश दे दिया है. जयराम ने आरोप लगाया कि भाजपा के कई नेताओं और उनके परिवारों के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और इंद्र दत्त लखनपाल जैसे नेताओं को भी राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य विपक्ष की आवाज दबाना है.