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'बदले की भावना से कार्रवाई कर रही सुक्खू सरकार, भाजपा नेताओं पर दर्ज किए जा रहे केस'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा नेताओं को डराने के लिए चाहे जितने मामले दर्ज किए जाएं, पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है.

JAIRAM THAKUR ON CM SUKHU
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (FB@JAIRAMTHAKUR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST

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शिमला: भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की ओर से दर्ज केस को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार विजिलेंस के जरिए भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी सलाह दी कि वे कांग्रेस सरकार के इशारों पर काम न करें और अपना भविष्य इस सरकार से जोड़ने की भूल न करें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए विजिलेंस का इस्तेमाल कर रही है. भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज मामला भी इसी सोच का हिस्सा है।

'राज्यसभा चुनाव के बाद शुरू हुई कार्रवाई'

जयराम ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री लगातार भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अधिकारियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है. मार्च महीने में विजिलेंस को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के बाद अब मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर भाजपा नेताओं को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है.

जयराम ने अधिकारियों को दी नसीहत

नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कांग्रेस सरकार के इशारों पर काम करने से बचें. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का भविष्य अधिक लंबा नहीं है, इसलिए अधिकारी अपने करियर को इस सरकार से जोड़ने की गलती न करें. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ अपना संदेश दे दिया है. जयराम ने आरोप लगाया कि भाजपा के कई नेताओं और उनके परिवारों के खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा, होशियार सिंह, केएल ठाकुर, आशीष शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और इंद्र दत्त लखनपाल जैसे नेताओं को भी राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है. सरकार का उद्देश्य विपक्ष की आवाज दबाना है.

मुख्यमंत्री पर लगाए गंभीर आरोप

जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कई आरोप लगे, लेकिन उनकी जांच नहीं करवाई गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार ने उन आरोपों की जांच कराने की बजाय चुप्पी साध ली. उन्होंने कहा कि अगर सरकार निष्पक्ष है तो सभी मामलों की समान रूप से जांच होनी चाहिए. उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री होने के दावे का जिक्र करते हुए जयराम ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि संबंधित एनजीओ की रिपोर्ट गलत है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार पत्रकारों और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, तो संबंधित संस्था के खिलाफ मामला दर्ज करने से क्यों बच रही है. उन्होंने कहा कि केवल भाजपा पर आरोप लगाने से सवाल खत्म नहीं होंगे.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा नेताओं को डराने के लिए चाहे जितने मामले दर्ज किए जाएं, पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के मुद्दे उठाती रहेगी और सरकार की कथित गलत नीतियों का विरोध करती रहेगी. साथ ही उन्होंने दोहराया कि विजिलेंस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए.

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