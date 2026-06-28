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'वेंटिलेटर पर हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था, सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रही सरकार'

जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधा में लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती.

JAIRAM THAKUR ON SUKHU GOVERNMENT
हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं पर जयराम ठाकुर ने उठाए सवाल (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 6:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अस्पतालों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत का जिक्र करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बालीचौकी क्षेत्र की रहने वाली रजनी शर्मा की इलाज के दौरान मौत को लेकर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है और सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है. जयराम ने कहा कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.

IGMC में लिफ्ट खराब होने पर भी सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजधानी शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल में आपात स्थिति के दौरान मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है. जयराम ने आरोप लगाया कि लिफ्ट खराब होने के कारण कई बार मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को परिजनों द्वारा उठाकर ले जाना पड़ता है, जो चिंता का विषय है.

मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल

जयराम ठाकुर ने टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और चम्मियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को छोटी-बड़ी बीमारियों में भी रेफर करना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह डॉक्टरों की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग

जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधा में लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने सरकार से अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, सुविधाओं और प्रबंधन को सुधारने की मांग की. उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर इलाज मिलना चाहिए और सरकार को सिर्फ घोषणाओं के बजाय धरातल पर काम करना चाहिए.

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