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'वेंटिलेटर पर हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था, सिर्फ बड़े-बड़े दावे कर रही सरकार'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अस्पतालों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है.

जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत का जिक्र करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बालीचौकी क्षेत्र की रहने वाली रजनी शर्मा की इलाज के दौरान मौत को लेकर परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है और सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है. जयराम ने कहा कि ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.

IGMC में लिफ्ट खराब होने पर भी सरकार को घेरा

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजधानी शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल में आपात स्थिति के दौरान मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है. जयराम ने आरोप लगाया कि लिफ्ट खराब होने के कारण कई बार मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को परिजनों द्वारा उठाकर ले जाना पड़ता है, जो चिंता का विषय है.

मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल