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'चुनावों में झूठा प्रचार करते हैं सीएम सुक्खू, हिमाचल में क्यों नहीं उठाए ईवीएम पर सवाल'

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर निशाना ( ETV Bharat )

शिमला: 4 मई को आए पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. चुनाव आयोग के मुताबिक़, पश्चिमी वंगाल विधानसभा की 293 सीटों पर आए परिणामों में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं. असम में भी कांग्रेस को करारी हार मिली है. हालांकि केरल में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है. इन चुनावी नतीजों के बाद हिमाचल में भी पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है. कांग्रेस इन नतीजों के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है. वहीं, बीजेपी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने चुनावी नतीजों और हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने के लिए सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है. जयराम का सीएम सुक्खू पर निशाना जयराम ठाकुर ने कहा कि 'जिन राज्यों में सीएम सुक्खू प्रचार के लिए गए वहां बीजेपी जीती है. वेस्ट बंगाल में जिस सीट पर मुख्यमंत्री ने प्रचार किया वहां कांग्रेस प्रत्याशी को 650 वोट मिले हैं और उनकी जमानत जब्त हो गई. सीएम सुक्खू झूठ बोलकर प्रचार करने की कोशिश करते हैं. हिमाचल ने तो उन्हें पहचाना ही है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, लेकिन अब वेस्ट बंगाल ने भी पहचान लिया कि सीएम झूठ बोलते हैं. असम, वेस्ट बंगाल में सीएम बोलकर आए कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने गारंटियां पूरी कर दी हैं, लेकिन कौन सी गारटियां पूरी हो गई. अब चुनावी नतीजों के बाद संदेश साफ है कि हिमाचल में आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को जनता उखाड़ फेकेंगी.'