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'चुनावों में झूठा प्रचार करते हैं सीएम सुक्खू, हिमाचल में क्यों नहीं उठाए ईवीएम पर सवाल'

पश्चिम बंगाल, असम के चुनीवी नतीजों के बाद हिमाचल में सियासत गरमा गई है. पूर्व सीएम जयराम ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर निशाना
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
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शिमला: 4 मई को आए पांच राज्यों के चुनावी नतीजों में असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है. चुनाव आयोग के मुताबिक़, पश्चिमी वंगाल विधानसभा की 293 सीटों पर आए परिणामों में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है. कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं. असम में भी कांग्रेस को करारी हार मिली है. हालांकि केरल में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है.

इन चुनावी नतीजों के बाद हिमाचल में भी पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है. कांग्रेस इन नतीजों के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है. वहीं, बीजेपी कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने चुनावी नतीजों और हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने के लिए सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है.

जयराम का सीएम सुक्खू पर निशाना

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'जिन राज्यों में सीएम सुक्खू प्रचार के लिए गए वहां बीजेपी जीती है. वेस्ट बंगाल में जिस सीट पर मुख्यमंत्री ने प्रचार किया वहां कांग्रेस प्रत्याशी को 650 वोट मिले हैं और उनकी जमानत जब्त हो गई. सीएम सुक्खू झूठ बोलकर प्रचार करने की कोशिश करते हैं. हिमाचल ने तो उन्हें पहचाना ही है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, लेकिन अब वेस्ट बंगाल ने भी पहचान लिया कि सीएम झूठ बोलते हैं. असम, वेस्ट बंगाल में सीएम बोलकर आए कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने गारंटियां पूरी कर दी हैं, लेकिन कौन सी गारटियां पूरी हो गई. अब चुनावी नतीजों के बाद संदेश साफ है कि हिमाचल में आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो कांग्रेस को जनता उखाड़ फेकेंगी.'

'हिमाचल में क्यों ईवीएम पर सवाल नहीं किया'

वहीं, सीएम सुक्खू ने बंगाल, असम और अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर कहा था कि ईवीएम को कोई भी हैक कर सकता है. जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'ईवीएम के माध्यम से ही हिमाचल में चुनाव हुए थे और ईवीएम से ही नतीजे आए. उस समय कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं किए, लेकिन वेस्ट बंगाल, असम में चुनावी नतीजे आने पर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं . इसी ईवीएम ने हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन हमने तो सवाल खड़ा नहीं किया. इसलिए अब तथ्यहीन और अर्थहीन बातों का कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने सिरे से नकारा है. अब हिमाचल भी आने वाले समय में कांग्रेस को नकार देगा.'

चौरांगी में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त

बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को स्टार प्रचारक बनाया था. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन दिन पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए प्रचार किया था. सीएम सुक्खू 18 अप्रैल को चुनाव प्रचार के लिए कोलकाता गए थे. इस दौरान सीएम सुक्खू ने चौरांगी विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी मानस सरकार के लिए वोट मांगे थे. हालांकि, इस सीट पर कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है. इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मानस सरकार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए और महज 2117 वोट ही मिले थे.

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