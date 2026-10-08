प्रतिभा सिंह के समर्थन में उतरे जयराम ठाकुर, सीएम सुक्खू पर कसा तंज और अनिल शर्मा को दी नसीहत
जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने अनिल शर्मा के बयानों और कंगना रनौत के बारे में भी अपनी बात रखी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 6:39 PM IST
मंडी: सीएम सुक्खू के रोहड़ू दौरे के दौरान आयोजित कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह की तस्वीर न होने पर प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई थी. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सुक्खू पर तंज कसा है. मंडी में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह को भूलाकर सीएम सुक्खू ये मान बैठे हैं कि वो हॉलीलॉज को डिस्लॉज करने की कोशिशों में सफल हो गए हैं. रोहड़ू से वीरभद्र सिंह पांच बार विधायक रहे, लेकिन उसी स्थान पर जाकर सीएम ने उनके योगदान को दरकिनार करने की कोशिश की. सीएम का यह रवैया बन चुका है कि वो किसी भी नेता के योगदान को मानना ही नहीं चाहते.
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है वो सभी के सामने उजागर होने लग गई है. वहीं, अनिल शर्मा के हालिया ब्यानों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि 'अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं और यदि उन्हें सांसदों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा तो वो संगठन में इसकी चर्चा कर सकते हैं. अनिल शर्मा को मीडिया में ऐसे बयानों से बचना चाहिए और उनकी बातों का मीडिया में जबाव देना उचित नहीं है. संगठन में इसकी चर्चा की जाएगी. दरअसल अनिल शर्मा ने हाल ही मे कहा था कि उन्हें पार्किंग निर्माण के लिए किसी सांसद का सहयोग नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद मांगी.'
सांसद कंगना रनौत के बयान पर किया बचाव
जयराम ठाकुर ने सांसद कंगना रनौत के बयान पर उनका बचाव करते हुए कहा कि कंगना ने जो कहा वो प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को कर्ज तले डूबोने के संदर्भ में था. आज प्रदेश सरकार ने इतना कर्ज ले लिया है कि प्रदेश कर्ज में डूब चुका है. केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है.
'मोदी को लंबे समय तक पीएम के रूप में देखना चाहता है देश'
जयराम ठाकुर ने प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 25 वर्ष पूरा होने पर भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से मंडी में आयोजित रंगोली कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल हुआ है जो देश के लिए गर्व की बात है. देश के सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वस्थ और दीर्घायु हों और अगले कई वर्षों तक देश का नेतृत्व करते रहें.'
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