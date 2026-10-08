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प्रतिभा सिंह के समर्थन में उतरे जयराम ठाकुर, सीएम सुक्खू पर कसा तंज और अनिल शर्मा को दी नसीहत

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर निशाना ( ETV Bharat )

मंडी: सीएम सुक्खू के रोहड़ू दौरे के दौरान आयोजित कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह की तस्वीर न होने पर प्रतिभा सिंह ने नाराजगी जताई थी. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सुक्खू पर तंज कसा है. मंडी में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह को भूलाकर सीएम सुक्खू ये मान बैठे हैं कि वो हॉलीलॉज को डिस्लॉज करने की कोशिशों में सफल हो गए हैं. रोहड़ू से वीरभद्र सिंह पांच बार विधायक रहे, लेकिन उसी स्थान पर जाकर सीएम ने उनके योगदान को दरकिनार करने की कोशिश की. सीएम का यह रवैया बन चुका है कि वो किसी भी नेता के योगदान को मानना ही नहीं चाहते.

नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है वो सभी के सामने उजागर होने लग गई है. वहीं, अनिल शर्मा के हालिया ब्यानों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि 'अनिल शर्मा भाजपा के विधायक हैं और यदि उन्हें सांसदों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा तो वो संगठन में इसकी चर्चा कर सकते हैं. अनिल शर्मा को मीडिया में ऐसे बयानों से बचना चाहिए और उनकी बातों का मीडिया में जबाव देना उचित नहीं है. संगठन में इसकी चर्चा की जाएगी. दरअसल अनिल शर्मा ने हाल ही मे कहा था कि उन्हें पार्किंग निर्माण के लिए किसी सांसद का सहयोग नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद मांगी.'