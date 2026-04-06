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'पंचायत चुनाव में अड़ंगा लगाने की सीएम की एक और कोशिश नाकाम'

मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा, 'उच्च न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत कोटा देने की बात कही गई थी, और अब नए सिरे से रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं. जिस दिन सरकार ने यह फैसला लिया था, उसी दिन भाजपा ने विधानसभा परिसर में इसका विरोध किया था और इसे असंवैधानिक बताते हुए वापस लेने की मांग की थी. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी'.

मंडी: उच्च न्यायालय द्वारा डीसी को आरक्षण रोस्टर में 5 प्रतिशत का कोटा देने के फैसले को खारिज किए जाने का स्वागत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बार-बार न्यायालय में मुंह की खानी पड़ रही है. इसके बावजूद वह लगातार चुनाव प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री और पूरे सदन को यह बताया था कि सरकार का यह कदम संविधान के अनुच्छेद 243(डी) का उल्लंघन है. यदि उस समय सरकार ने विपक्ष की बात मान ली होती, तो आज अदालत में इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता.

सरकार की पंचायत चुनाव में खलल डालने की मंशा

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया, 'सरकार शुरू से ही पंचायत चुनाव में खलल डालने की मंशा से काम कर रही है. सरकार न तो संविधान विशेषज्ञों की सुन रही है और न ही संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कर रही है. कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही संवैधानिक नहीं हैं, जबकि उनके नेता देशभर में संविधान की दुहाई देते हैं'.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकार ने अधिकारियों को प्रभावित करने का प्रयास किया और हर स्तर पर बाधाएं खड़ी कीं. आपदा प्रबंधन कानून का सहारा लेकर चुनाव टालने की कोशिश की गई और आयोग से जुड़े अधिकारियों के तबादले भी किए गए.

उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर करवाने के लिए न्यायालय का रुख करना पड़ा, जहां उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने के आदेश दिए. इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां भी उसे राहत नहीं मिली और 31 मई तक चुनाव कराने के निर्देश जारी हुए. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जब सरकार अपने कार्यकाल का जश्न मना सकती है, तो चुनाव कराने में असमर्थता क्यों जता रही है?

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए डीलिमिटेशन और इलेक्टोरल रोल से जुड़े फैसलों को भी न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है. इससे साफ है कि सरकार के कदम लगातार असंवैधानिक साबित हो रहे हैं. प्रदेश की जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

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