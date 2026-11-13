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'कांग्रेस सरकार का यह अंतिम शीतकालीन सत्र, ‘हिमाचल ऑन सेल’ को लेकर सदन में सरकार को घेरगी भाजपा'

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में 16 से 21 नवंबर तक होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र वर्तमान कांग्रेस सरकार का अंतिम शीतकालीन सत्र होगा. उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी सरकार को प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा, "कांग्रेस सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है. प्रदेश में आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और जनता अनेक समस्याओं से जूझ रही है. भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर नोटिस और प्रश्न दिए हैं. सत्र के दौरान इन सभी विषयों को गंभीरता से उठाया जाएगा".

उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस सरकार बनने के पहले विधानसभा सत्र से ही जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। इस बार भी प्रदेश से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. ‘हिमाचल ऑन सेल’ के मुद्दे पर सरकार से मांगा जवाब प्रदेश की प्रतिष्ठित संपत्तियों को पीपीपी मोड पर देने के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला और हिमाचल की पहचान रही ऐतिहासिक संपत्तियों को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है. एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई संपत्ति बेची नहीं जा रही, बल्कि पीपीपी मोड पर दी जा रही है. ऐसे में सरकार बताए कि पीपीपी मॉडल क्या है, इसकी क्या शर्तें हैं और इसके लिए क्या औपचारिकताएं तय की गई हैं. उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड के अलग-अलग मॉडल होते हैं. सरकार ने कौन सा मॉडल अपनाया है और इन संपत्तियों को कितने समय के लिए तथा किन शर्तों पर निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है. प्रदेश की जनता को इन सभी सवालों का जवाब मिलना चाहिए. विधानसभा सत्र में भाजपा इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगेगी. नशे के खिलाफ वॉकथॉन से नहीं रुकेगा नशा प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के वॉकथॉन कार्यक्रम पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केवल वॉकथॉन आयोजित करने और नेताओं की तस्वीरें लगाकर कार्यक्रम करने से नशे की समस्या का समाधान नहीं होगा. सरकार को बताना चाहिए कि नशे को रोकने के लिए धरातल पर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. स्टाम्प पेपर से लेकर बिजली-पानी तक बढ़े आर्थिक बोझ पर घेरा स्टाम्प पेपर की कीमतों में बढ़ोतरी और विभिन्न शुल्कों पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई तरह के सेस और टैक्स लगाकर गरीब और आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है. पानी, बिजली और अन्य क्षेत्रों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन सरकार के फैसलों से आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है. सरकार को बताना चाहिए कि आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालने के बावजूद प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा.