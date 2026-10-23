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''मैंने 5 साल में लिया 19 हजार करोड़ का कर्ज, सुक्खू सरकार में आंकड़ा 40 हजार करोड़ के करीब', जयराम ठाकुर का पलटवार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने अब तक 99,564 करोड़ रुपये का कर्ज हिमाचल पर होने और 4 साल में 37 781 करोड़ का कर्ज लेना दावा किया. वहीं, भाजपा पर पांच वर्षों में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के आरोप लगाए. जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है. उन्होंने 5 वर्ष में 19 हजार करोड़ का कर्ज लेने की बात कही. साथ ही सूक्खु सरकार पर 4 साल में 40 हजार करोड़ का कर्ज लेने के आरोप लगाए.

जयराम ने कहा सुक्खू जी यह बताएं जब वह एक साल बाद सत्ता से जाएंगे तो हिमाचल पर कितना कर्ज छोड़कर जाएंगे? हकीकत यह है कि जितना लोन हिमाचल की 6 सरकारों ने मिल कर लिया, लगभग उतना लोन सुक्खू ने चार साल में ले लिया. जहां सरकारें विकास और मुख्यमंत्री लोकप्रिय होते हैं, वहां हिमाचल में मुख्यमंत्री लॉक प्रिय और लोन प्रिय हो गए हैं.

शिमला जिला के रोहड़ू दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर कर्ज को लेकर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा, "उनके पांच साल के कार्यकाल में करीब 19 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया. जबकि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में यह आंकड़ा करीब 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है. जब वह मुख्यमंत्री थे, तब कांग्रेस लगातार उनके कर्ज लेने को लेकर सवाल उठाती थी. उस समय बार-बार कहा जाता था कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा है और कर्ज लिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से पहले जैसी बयानबाजी सुनाई नहीं दे रही".

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने परिस्थितियों और मजबूरियों के चलते कर्ज लिया था. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 में सत्ता छोड़ने के समय प्रदेश पर करीब 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था. जबकि अब यह बढ़कर लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. उनके अनुसार, उनकी सरकार ने पांच वर्षों में करीब 19 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया. जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कर्ज का आंकड़ा लगभग 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है.

‘हमारे समय में कर्ज से होते थे विकास कार्य’

जयराम ठाकुर ने कर्ज के इस्तेमाल को लेकर भी सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय कर्ज लेने के बावजूद युवाओं को नौकरियां मिलती थीं, सड़कों और पुलों का निर्माण होता था. गांव-गांव में विकास कार्य दिखाई देते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की सड़कों की हालत खराब हो गई है. हिमाचल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने पर सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं.भाजपा सरकार के समय शुरू किए गए कई विकास कार्य पिछले चार वर्षों से रुके हुए हैं. प्रदेश में विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है और जनता मौजूदा सरकार से निराश है. हिमाचल प्रदेश बेसब्री से भाजपा सरकार की वापसी का इंतजार कर रहा है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए, लेकिन उनकी बातें झूठ का पुलिंदा बनकर रह गई हैं. वह सिर्फ झूठ बोलते हैं या तो आधा सच. उन्होंने यह नहीं बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार में लोन का पेआउट रेट 95% था. सुक्खू सरकार का लोन पेआउट रेट 50% के आस-पास है. वीरभद्र सिंह सरकार का लोन पेआउट रेट भी 60% के आस पास ही था. सत्ता में आने के बाद के पहले साढ़े तीन महीने में सरकार ने 6897 करोड़ लोन लिया था, जो ऐतिहासिक है. यानी औसतन हर दिन लगभग ₹63 करोड़ और हर महीने लगभग ₹1,881 करोड़ रुपए का कर्ज लिया. यह लोन भी मुख्यमंत्री भाजपा के खाते में डालते हैं. यह बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, यह उन्होंने विधानसभा में बताई हैं.

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