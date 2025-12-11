ETV Bharat / state

'CM और डिप्टी सीएम ने एक-दूसरे पर निकाली भड़ास, मंच पर खुलकर आई कांग्रेस की कलह'

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, 'आज पूरे प्रदेश ने देखा कि कैसे इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के खिलाफ आंखे तरेरते हुए भड़ास निकाली. आज मंच से डिप्टी सीएम ने कहा कि जो मुकेश अग्निहोत्री को निपटाने की कोशिश करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे. डिप्टी सीएम का इशारा सीएम की तरफ था. अधिकारियों को रात के अंधेरे में निपटाने की बात कही गई, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास दिखाता है.

मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के तीन साल पूरे होने पर एक के बाद एक कई निशाने साधे. जयराम ने कहा कि मंडी में कांग्रेस के मंच से विकास की नहीं, बल्कि भड़ास की बात हुई. जब भी सीएम सुक्खू मंडी आते हैं तो सिर्फ भड़ास निकालने के लिए आते हैं. आज तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मंच पर आए तो भड़ास निकाल गए.

मंडी: हिमाचल की कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर मंडी में जन संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान मंच से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और जमकर प्रहार किया. जिस पर अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है.

किस अंदर की लड़ाई लड़ने की बात क्यों कर रहे सीएम?

उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी सीएम दिल की भड़ास निकाल रहे थे, जो कई दिनों से दिल में चल रही थी. उसे निकालने का मौका नहीं मिल रहा था, उसे आज निकाला गया. वहीं, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वे अंदर की लड़ाई भी लड़ेंगे और बाहर की भी. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये अंदर की लड़ाई किसके खिलाफ है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रहा था, आज से पहले केवल सुना था, लेकिन आज लोगों ने उसे देख भी लिया. जनता, अधिकारी और कमर्चारी भी ये देख हतप्रभ रह गए कि ये मंच कोई आपसी खुन्नस निकालने का नहीं, बल्कि आपदा पीड़ितों की मदद करने और उनकी संवेदनाओं के साथ चलने का था.

'मंच पर न दिखा गांधी परिवार और न ही होलीलॉज का नुमाइंदा'

जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ने जन संकल्प सम्मेलन को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे. कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया. एक और बात आज हमें देखने को मिली और पूरी कांग्रेस ने भी देखी कि जिस होलीलॉज के सहारे ये सरकार सत्ता में आई, उनका न तो कोई फोटो और पोस्टर दिखा. वीरभद्र सिंह परिवार की अनुपस्थिति क्या कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान का संकेत है? न प्रतिभा सिंह, न विक्रमादित्य सिंह सम्मेलन में दिखे और न ही मंच पर या पोस्टरों में उनका कोई जिक्र था. शायद कांग्रेस को अब वीरभद्र परिवार की जरूरत महसूस नहीं हो रही. वे भी सोच-समझकर ही इस जलालत के दौर से दूरी बनाए हुए हैं.

सुक्खू की 'वॉल्वो' पर जयराम ठाकुर ने ली चुटकी

गौरतलब है कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम सुक्खू ने कहा कि 2027 में कांग्रेस ऑल्टो में नहीं, बल्कि 52 सीटर वॉल्वो बस में आएगी. जिस पर जयराम ठाकुर ने चुटकी ली. उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस वॉल्वो में आएगी तो लेकिन इसमें सिर्फ एक ड्राइवर और एक कंडक्टर होगा. बाकी पूरी बस खाली होगी. दरअसल, पूर्व में बिहार चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा था कि बिहार में कांग्रेस बोलेरो में फिट हो गई, लेकिन हिमाचल में ऑल्टो में फिट हो जाएगी.

'आपदा पीड़ितों के जख्मों पर सरकार ने छिड़का नमक'

सुखविंदर सरकार के तीन साल के जश्न को लेकर जयराम ने कहा कि जहां आपदा में सबसे अधिक नुकसान हुआ. वहीं इस सरकार ने जश्न मनाया. इससे असंवेदनशील कोई और बात नहीं हो सकती कि इस सरकार ने आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाए नमक छिड़कने का काम किया. वर्तमान सरकार तीन साल के कार्यकाल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है. सरकार जनता को राहत देने में नाकाम रही, लेकिन जश्न मनाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल के के साथ मंडी पहुंच गई. इस सरकार को उखाड़ फैंकने के लिए जनता तैयार बैठी है.

'सरकार का विजन पूरी तरीके से ब्लर'

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने जिस कार्यक्रम को 3 साल के उत्सव के बाद अपना विजन रखने का मंच बताया, वहां सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम किया गया. सुक्खू सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले 2 साल भी इसी तरह से केंद्र सरकार और पूर्व की भाजपा सरकार को कोसकर ही चलेंगे. मैंने पहले ही कहा था सरकार का विजन पूरी तरीके से ब्लर है. आज इस मंच पर ये साबित हो गया.

'रैली में लोग आए नहीं, बुलाए गए थे'

पूर्व सीएम ने आरोप लगाए कि इस रैली में लोग आए नहीं बुलाए गए थे. कर्मचारियों पर दबाब था कि सारा काम छोड़ रैली में अवश्य आना है. रैली में स्कूली बच्चों तक को जबरन बसों में बैठाया गया. आईटीआई के बच्चों को जबरन पड्डल मैदान में धकेला गया, लेकिन फिर भी ये रैली असफल और विफल रही. ये रैली सिर्फ अपनी भड़ास निकालने और खुन्नस निकालने तक सीमित रही. सरकारी रैली का नाम देकर सरकारी कार्यक्रम मात्र दो मिनट में समेट दिया. जबकि लोगों और योजनाओं के लाभार्थियों को ये कहकर लाया गया कि आपको पैसे दिलाये जाएंगे.

