'मनरेगा को खत्म नहीं और मजबूत कर रही केंद्र सरकार, काम से बचने के लिए डिजास्टर का सहारा ले रही सरकार'
नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 4:15 PM IST
ऊना: मनरेगा का नाम बदलने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ हिमाचल में आज कई जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. वहीं, बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते समय प्रदेशवासियों को व्यवस्था परिवर्तन और सुख की सरकार जैसे बड़े-बड़े नारे दिए थे, लेकिन तीन वर्षों के भीतर ही इन नारों की असलियत सामने आ गई है. व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश में व्यवस्था पतन हो गया है और आम जनता के साथ-साथ खुद कांग्रेस कार्यकर्ता भी सरकार से निराश हैं. तीन वर्षों में जिस तरह का प्रशासनिक अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बना है, वैसा हिमाचल के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. सुख की सरकार का दावा करने वाली कांग्रेस से अब खुद उसके कार्यकर्ता भी सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं अपनी ही सरकार में कितने सुखी हैं, इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.
'कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन राजनीतिक ड्रामा'
जयराम ठाकुर ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को भी राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा कि 'केंद्र सरकार योजना को खत्म नहीं, बल्कि और सशक्त कर रही है, जो लोग संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाते रहे हैं, वही आज संविधान का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं. केवल राजनीतिक मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक केंद्र सरकार के खिलाफ धरनों पर बैठ रहे हैं.'
'जनता के साथ छल कर रहीह सरकार'
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर डिजास्टर एक्ट का हवाला देने पर भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि आपदा तो सात महीने पहले आई थी, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आते ही पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त हो गया है. उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए. इसके बावजूद मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया दुर्भाग्यपूर्ण रही. सरकार बताए कि आपदा के नाम पर कितने प्रभावित लोगों तक वास्तव में राहत पहुंचाई गई है. एक तरफ सरकार काम से बचने के लिए डिजास्टर एक्ट का सहारा ले रही है, तो दूसरी ओर अपने तीन साल पूरे होने पर जश्न भी मना रही है, जो जनता के साथ सीधा छल है.
