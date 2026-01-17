ETV Bharat / state

'हिमाचल में कभी भी हो सकता है चुनाव, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने को जनता तैयार'

मनाली दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 8:33 PM IST

कुल्लू: पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए. इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री-अफसरशाही विवाद पर सुखविंदर सरकार पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने कहा सरकार में जिस तरह के हालात है, उससे लगता है कि प्रदेश में कभी भी चुनाव हो सकते हैं.

'प्रदेश में कभी हो सकते हैं चुनाव'

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, 'जिस तरह से प्रदेश में सरकार के हाल खराब चल हुए हैं, उस देखते हुए अब प्रदेश में कभी भी चुनाव हो सकते हैं. कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी हुई है. भाजपा का विपक्ष होने के नाते यह दायित्व है कि वह जनहित के विरुद्ध होने वाले हर कार्य का विरोध करे. प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही वर्तमान सरकार के हर गलत फैसले की बारीकी से समीक्षा की जाएगी'.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

विक्रमादित्य सिंह और अफसरशाही विवाद पर क्या बोले मंत्री?

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अफसरशाही विवाद पर जयराम ठाकुर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के मामले में जो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन द्वारा बयानबाजी की जा रही है, उस मामले में संगठन को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. क्योंकि सरकार चलाने में अधिकारियों की भी अहम भूमिका होती है. मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि वह इन हालातों को समझें और दोनों पक्षों को आपस में बैठकर मामला सुलझा लेना चाहिए. लेकिन आज सरकार के हालात काफी खराब है और सरकार के मंत्री ही खिलाफत पर उतर आए हैं. ऐसे में प्रदेश का विकास किस तरह से होगा? यह सब की समझ से परे है.

'सत्ता का नशा कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रहा'

वहीं, मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ता का नशा कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. उन्होंने कानूनगो और पटवारी पर हुए हालिया हमले की कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषियों को संरक्षण दिया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे. क्योंकि मंत्री और अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं. जबकि आम जनता और सरकारी कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

'हिमाचल में स्थिति हास्यास्पद और चिंताजनक'

जयराम ठाकुर ने कहा सरकार का काम जनहित में निर्णय लेना होता है, लेकिन हिमाचल में स्थिति हास्यास्पद और चिंताजनक है. यहां सरकार इस बात की जांच में व्यस्त रहती है कि मुख्यमंत्री का समोसा किसने खाया या जंगली मुर्गा खाने की खबर किसने लीक की, जबकि प्रदेश में हो रहे भीषण बस हादसों, शिमला और नालागढ़ में थानों के बाहर हुए धमाकों और सरकारी कर्मचारियों पर हो रहे माफियाओं के हमलों पर सरकार मौन साधे बैठी है.

नौकरी का वादा कर युवाओं को ठगा गया: जयराम

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का ध्यान केवल अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटने और परिवार के सदस्यों को नौकरी व पेंशन के लाभ पहुंचाने तक सीमित रह गया है. प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा हर साल एक लाख सरकारी नौकरियों की उस गारंटी के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले दी थी. सरकार के तीन साल पूरे होने के बावजूद दस हजार युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल पाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि झूठी गारंटियों के सहारे जनता को ठगा गया है.

