ETV Bharat / state

'एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल जैसा खेल कर रहे CM सुक्खू, जेल जाएंगे अधिकारी और नेता'

आबकारी पॉलिसी कोटे में परिवर्तन करने को लेकर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को जमकर निशाने पर लिया.

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर वित्तीय वर्ष के मध्य में आबकारी नीति के कोटे में परिवर्तन करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दी है. ऐसे में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री को जेल जाना पड़ सकता है.

मंडी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा, 'शराब नीति को लेकर खूब शोर मचाया गया, लेकिन आज हालात सबके सामने है. हाल ही में सरकार द्वारा आबकारी पॉलिसी में कोटे को लेकर परिवर्तन किया गया है, जो कि नियमत: नहीं किया जा सकता. सरकार के इस नियम से शराब की एक पेटी पर लगभग 1250 रुपए का नुकसान होगा. इससे प्रदेश सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा. यह सब उसी तर्ज पर हो रहा है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में अरविंद केजरीवाल ने किया था और वह जेल तक हो आए थे. सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव कर प्रदेश में बहुत बड़े भ्रष्टाचार को पनाह दी है और जल्द सरकार के इस भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने वाला है. प्रदेश की यह सरकार केजरीवाल की तर्ज पर कार्य कर रही है. केजरीवाल की तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधिकारी और प्रदेश के नेता जेल जाएंगे'.

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat)

जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार को आने वाले समय में सरकार पर बहुत भारी पड़ेगा. अंब में शराब की फैक्ट्री में दो साल से शराब बन रही थी. लोगों के दबाव पर वहां पर रेड हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय के ही लोग अड़ गए. रातभर फोन पर फोन करके कार्रवाई न करने का दबाव बनाया गया. आखिर यह सब किसके इशारे पर हो रहा था?

वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार के 2023 के 4500 करोड़ रूपये के आपदा राहत पैकेज को लेकर भी तंज कसा है. उन्होंने कहा कि 2023 में आपदा राहत पैकेज देने के सुक्खू सरकार के बड़े-बड़े दावे हवा हवाई साबित हुए हैं. जब सरकार से विधानसभा में आंकड़ा मांगा गया तो 4500 करोड़ में से 300 करोड़ भी सरकार आपदा प्रभावितों को नहीं दे पाई है. उन्होंने सीएम सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि वे दावे के साथ कह सकतें है कि अब तक प्रदेश सरकार से ज्यादा आपदा प्रभावितों की मदद विभिन्न संस्थाओं के लोग कर चुके हैं.

वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के आपदा प्रभावितों को कमरे का किराए देने के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं. सुक्खू सरकार द्वारा गिने चुने आपदा प्रभावितों को ही किराया दिया जा रहा है. इस किराये का विवरण भी उन्होंने सरकार से मांगा है और आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया जाएगा.

वहीं, इस मौके पर जयराम ठाकुर ने बीते रोज पड्डल मैदान में संपन्न हुए प्रदेश सरकार के आपदा राहत वितरण कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम बताया. सीएम सुक्खू और उनके मंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक भड़ास निकालने और जयराम ठाकुर को कोसने का ही काम किया है.

ये भी पढ़ें: 'जयराम ठाकुर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं', नेता प्रतिपक्ष पर जगत सिंह नेगी का पलटवार

TAGGED:

JAIRAM THAKUR ON EXCISE POLICY
HIMACHAL EXCISE POLICY
CHANGING IN EXCISE POLICY
EXCISE POLICY QUOTA
JAIRAM THAKUR SLAMS SUKHU GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.