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'हिमाचल प्रदेश में चौतरफा हाहाकार, किस बात के जश्न की तैयारी कर रही है सरकार'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल कांग्रेस सरकार अपने चार साल का जश्न मनाने जा रही है. इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार ही हाहाकार है. सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हैं और मुख्यमंत्री अपने चार साल के कार्यकाल का जश्न मनाने में जुटे हैं. जो कार्यकाल पूरी तरह प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित करने, दुख देने और सुविधाएं छीनने में गुजारा हो, उसका जश्न कैसे मनाया जा सकता है?

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, "सरकार को अपनी नाकामियों का जश्न मनाने में प्रदेश के लोगों के करोड़ों रुपये फूंकने का कोई हक नहीं है. यह धनराशि प्रदेश के विकास पर खर्च की जानी चाहिए, सरकार की नाकामियों के जश्न पर नहीं. आपदा के समय टूटी हुई सड़कें आज भी उसी हाल में हैं. जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थीं, उन पर आज खच्चर चल रहे हैं. पीडीएनए का पैसा आपदा से क्षतिग्रस्त मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने की बजाय मित्रों में बंदरबांट पर खर्च हो रहा है और सरकार जश्न मनाने की तैयारी में जुटी है. इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है".