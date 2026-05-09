जहां-जहां जाते हैं सुक्खू, वहां होता है कांग्रेस का सूपड़ा साफ: जयराम ठाकुर

जहां-जहां जाते हैं सुक्खू, वहां होता है कांग्रेस का सूपड़ा साफ: जयराम ठाकुर
पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा डिलिमिटेशन होने पर सोलन निगम में मर्ज हुए ग्रामीण एरिया को किया जाएगा बाहर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 5:22 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 5:35 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. प्रदेश में नगर निगमों, निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा-कांग्रेस ने कमर कसी हुई है. वहीं, चुनावों को लेकर दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है. इसी कड़ी में सोलन दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा.
सीएम सुखविंदर पर जयराम ठाकुर का तंज
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जहां-जहां भी जाते हैं, वहां कांग्रेस हारती है. ऐसे में अब उनका इंतजार सोलन की जनता कर रही है'.
सोलन में भाजपा की चुनावी रैली
नगर निगम सोलन के चुनावों के मद्देनजर गंज बाजार में शनिवार को भाजपा द्वारा चुनावी रैली का आयोजन किया गया. इस दौरान सोलन नगर निगम के सभी 17 वार्ड के प्रत्याशी अपने-अपने समर्थकों के साथ इस रैली में पहुंचे. इस मौके पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंच से सभा को संबोधित किया. जयराम ने कहा कि जैसे ही हमारी नगर निगम बनेगी और भविष्य में निगमों के क्षेत्रों की डिलिमिटेशन होगी. उस समय लोगों को जरूरत के अनुसार ग्रामीण एरिया और निगम एरिया में रखा जाएगा.
जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके कार्यकाल में सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया गया था, लेकिन उस समय चुनावों में लोगों ने कुछ कसर रख दी, जिस वजह से भाजपा नगर निगम नहीं बना पाई थी. उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस बार कसर नहीं रहनी चाहिए.
सोलन नगर निगम से बाहर होगा ग्रामीण एरिया
उन्होंने कहा कि पिछली बार जब नगर निगम का दर्जा दिया जाना था तो उस समय ग्रामीण एरिया भी मर्ज किया गया था. लेकिन उस समय हमने वादा किया था कि चुनावो के बाद ग्रामीण क्षेत्र को फिर से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नगर निगम में कांग्रेस आई और उन्होंने टैक्सों की भरमार नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में लगा दी, जिससे आज लोग परेशान है.
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार पर बोले जयराम
जयराम ने कहा कि आज का दिन सौभाग्य का दिन है. क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है. अब लोगों को समझ आ गया है कि BJP ही देश हित मे फैसलें ले सकती है.
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