मंजू शर्मा मौत मामला: विधायक की टिप्पणी ने पीड़ित परिवार और आंदोलनकारियों का किया अपमान- जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष का आरोप, जनता सड़कों पर आंदोलनरत, लेकिन सरकार व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 8:10 PM IST
मंडी/कुल्लू: जिला मंडी की बालीचौकी निवासी रजनी शर्मा (मंजू शर्मा) की प्रसव के दौरान हुई मौत मामले में न्याय की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है. मामले में कार्रवाई न होने के आरोपों के बीच कुछ युवा पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं. इस बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आमरण अनशन कर रहे युवाओं से अनशन समाप्त करने की अपील की है. जयराम ठाकुर ने कहा कि मंजू शर्मा की बीते माह कुल्लू में प्रसव के दौरान दुखद मृत्यु हुई थी. परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले को लेकर आंदोलन किया.
सुंदर ठाकुर की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने स्वयं अस्पताल पहुंचकर आंदोलनरत लोगों, जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन से बातचीत की थी. उस दौरान प्रशासन की ओर से मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया था. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के आरोप सामने आ रहे हैं. आंदोलनकारियों की ओर से मामले की लीपापोती किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है. ऐसे में सरकार और प्रशासन को पूरे मामले की निष्पक्षता से समीक्षा करनी चाहिए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए. वहीं, जयराम ठाकुर ने आमरण अनशन पर बैठे युवाओं के प्रति स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर की उस टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जिसमें उन्होंने इस जन-आंदोलन को भाजपा का एजेंडा करार दिया था.
"पीड़िता के परिजनों द्वारा इलाज में सरासर लापरवाही के आरोप लगाए जाने पर स्थानीय स्तर पर आक्रोश व्याप्त हुआ, जिसके बाद मैंने भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार, प्रदर्शनकारियों, अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन स्थानीय विधायक मामले को राजनीतिक तूल देकर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच के बजाय मामले की लीपापोती करने में लगे हैं." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
'सार्वजनिक रूप से माफी मांगे विधायक'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हैरानी जताते हुए कहा कि न्याय की गुहार लगा रहे युवाओं के अनशन को छह दिन बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार और प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही अनशन समाप्त कराने का कोई संवेदनशील प्रयास किया. इसके बजाए स्थानीय विधायक द्वारा आहत करने वाली बयानबाजी से माहौल को और ज्यादा खराब किया है, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.
युवाओं से अनशन खत्म करने की अपील
जयराम ठाकुर ने कहा कि आंदोलनरत युवा किसी राजनीतिक दल से संबंध न रखकर गैर-राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं. जिनकी न्यायोचित मांगों को सरकार द्वारा जल्द सुना जाना चाहिए. परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए और पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने का भरोसा देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने अनशन पर बैठे युवाओं से स्वास्थ्य के हित में अपना अनशन समाप्त कर कानूनी मार्ग से लड़ाई लड़ने की अपील की है. साथ ही राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह तुरंत प्रभाव से व्यवस्था सुधारे ताकि भविष्य में किसी भी परिवार के साथ ऐसी दुखद और संवेदनशील घटना की पुनरावृत्ति न हो सके.
'अब प्रशासन पर नहीं रहा कोई भरोसा'
वहीं, आमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी बलदेव ठाकुर ने कहा कि कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं, जबकि वह आम जनता की मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं. राजनीतिक विचारधारा सब की अपनी होती है, लेकिन वह यहां पर मृतक मंजू शर्मा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं. अभी तक किसी भी अधिकारी द्वारा उनसे संवाद नहीं किया गया है. बलदेव ठाकुर का कहना है कि ऐसे में उन्हें लगता है कि प्रशासन सरकार के दबाव में है और अब उन्हें प्रशासन पर भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वह अनशन पर डटे रहेंगे.
'अनशन पर बैठे युवाओं की हालत बिगड़ी तो जिम्मेदार कौन ?'
इस दौरान बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी अनशन पर बैठे बलदेव ठाकुर के साथ मुलाकात की. विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि आज प्रदेश की सरकार के अंदर संवेदना खत्म हो गई है और उन्होंने लोगों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया है. अनशन पर बैठे हुए युवाओं की हालत भी खराब होती जा रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है. ऐसे में अगर अनशन कर रहे युवाओं की हालत खराब होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा.
आंदोलनकारी ने सरकार और प्रशासन को दी ये चेतावनी
अनशन स्थल पर पहुंचे आनी के विधायक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार आज दोहरा चरित्र अपना रही है, जबकि यहां पर जो युवा अनशन पर बैठे हुए वह लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम कर रहे हैं. अनशन पर बैठे हुए सभी युवाओं की मांगे जायज हैं. ऐसे में प्रशासन और सरकार के अधिकारियों को तुरंत युवाओं से बात करनी चाहिए और इनका अनशन खत्म करवाना चाहिए. वहीं, धरने पर बैठे युवक संजय चौहान का कहना है कि अगर प्रशासन आमरण अनशन पर बैठे हुए बलदेव ठाकुर के साथ जबरदस्ती करती है, तो यहां पर कई अन्य युवक भी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं. ऐसे में वे सभी भी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे. प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वह बलदेव ठाकुर के साथ उनकी मांगों को लेकर बात करें.
स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सुक्खू सरकार पर साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आए दिन प्रदेश में सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों की पोल खुल रही है, जनता सड़कों पर है और लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. शिमला के आईजीएमसी और चमियाना के हालात तो रोज सुर्खियों में हैं ही लेकिन राज्य के हर कोने से रोज हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि हालात बिगड़े हुए हैं.
"मंडी के नेरचौक मेडिकल कॉलेज की निरंतर अनदेखी करके इस सरकार ने उसका स्तर ही गिरा कर रख दिया है. आलम ये है कि चार साल में एक बार भी स्वास्थ्य मंत्री यहां निरीक्षण करने नहीं पहुंचे. मुख्यमंत्री यहां चार साल से एमआरआई मशीन लगाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो स्थापित नहीं हुई. रोगी कल्याण समिति की इन चार सालों में एक भी बैठक नहीं हुई है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
'टांडा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का आलम'
जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का आलम यह है कि चंबा के दो गंभीर रूप से बीमार बच्चों को ऑपरेशन के लिए पूरे एक साल बाद की तारीख दी जा रही है, जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जनता को किस स्तर की सुविधाएं दे रही है. पूर्व में भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई जनहितकारी 'हिम केयर' योजना को महज राजनीतिक विद्वेष के चलते लगभग बंद कर दिया गया है और इसे बदनाम करके गरीब जनता को मिलने वाली मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है. वहीं, दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की लैब जांचों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिससे मजबूर होकर आम जनता को महंगे दामों पर प्राइवेट लैब में जाकर टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं. प्रदेश के हर कोने में लोग बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से बेहद परेशान व त्रस्त हैं.