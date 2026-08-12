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हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पर 'अनाथ और विधवा सेस' लगाने पर भड़के जयराम ठाकुर, सुक्खू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पहले ही पेट्रोल-डीजल पर दो बार वैट बढ़ा चुकी है और अब पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त सेस लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वसूली का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है. उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में जब पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स और सेस बढ़ाने को लेकर सरकार से सवाल किया गया था, तब मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि यह केवल एक प्रावधान है और सरकार इसे लागू नहीं करने जा रही है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का वह दावा अब झूठा साबित हुआ है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ लगाए जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद लगातार नए-नए शुल्क और कर लगाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है. जयराम ठाकुर ने कहा कि ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ के नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर सरकार चलाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि सत्ता हासिल करने से पहले कांग्रेस ने जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद जनता पर तरह-तरह के बोझ डालने का अभियान शुरू हो गया है.

"हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां की यातायात एवं आपूर्ति व्यवस्था मुख्य रूप से सड़क मार्ग पर निर्भर है. प्रदेश में खाद्य सामग्री से लेकर निर्माण सामग्री और रोजमर्रा की जरूरत का अधिकांश सामान सड़क मार्ग से ही पहुंचता है. ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होने वाली मामूली वृद्धि का भी व्यापक असर पड़ता है. डीजल महंगा होने से माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और इसका असर अंततः बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा. सबसे ज्यादा प्रभाव पहले से महंगाई का सामना कर रहे आम परिवारों, किसानों, कारोबारियों, परिवहन क्षेत्र और छोटे व्यवसायियों पर पड़ेगा." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ स्थान पुरानी कीमतें नई कीमतें पेट्रोल (₹ प्रति लीटर) डीजल (₹ प्रति लीटर) पेट्रोल (₹ प्रति लीटर) डीजल (₹ प्रति लीटर) शिमला 102.10 94.57 102.70 95.17 लाहौल 101.89 94.27 102.60 94.60 कुल्लू 102.50 94.38 103.21 95.06

हाईकोर्ट की टिप्पणी का दिया हवाला

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की शुल्क लगाने की प्रवृत्ति पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि अदालत ने सरकार के एक आदेश को रद्द करते हुए सरकार को कर लगाने में बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता दिखाने की नसीहत दी है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को जनता पर लगातार नए शुल्क लगाने के बजाय अपने वित्तीय प्रबंधन और खर्चों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय अलग-अलग नामों से शुल्क लगाकर राजस्व जुटाने की कोशिश कर रही है.

'सुख के नाम पर शुल्क की सरकार'

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता को राहत और सुविधाएं देने के बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन अब जनता को लगातार नए शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा “सुख के नाम पर शुल्क की सरकार चलाना बंद करें” और पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए अतिरिक्त सेस पर पुनर्विचार करें. उन्होंने कहा कि सरकार को यह समझना होगा कि प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रही है. ऐसे समय में पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त बोझ डालना जनता के हित में नहीं है.