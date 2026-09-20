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हिमाचल में FIR विवाद, जयराम ने सीएम सुक्खू पर राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई करने के लगाए आरोप

"सोशल मीडिया पर सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों से जुड़े लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां और पोस्ट किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे मामलों में कानून का मापदंड सभी के लिए समान होना चाहिए. अगर सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कह रही है तो भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई शिकायतों पर भी उसी आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?" - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई किसी पोस्ट को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जबकि प्रदेश में नशे के कारोबार और कानून व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर मामले हैं, जिनपर पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है.

घुमारवीं: सोशल मीडिया पोस्ट और एफआईआर विवाद को लेकर जिला बिलासपुर के घुमारवीं में चल रहा मामला अब स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर प्रदेश की राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है. रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर घुमारवीं पहुंचे और थाना परिसर के बाहर आंदोलनरत भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की. उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है. भाजपा इससे पहले एसपी ऑफिस तक प्रदर्शन कर मामले में समान और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठा चुकी है.

'निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई से दिए जाए सवालों के जवाब'

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज होने और दोनों पक्षों के मामलों में समान कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने पर ही कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खत्म होंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सोशल मीडिया से जुड़े इन मामलों की जांच की जाएगी.

जयराम ने सीएम सुक्खू से की ये मांग

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भविष्य में भाजपा की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट बैठक में राजनीतिक द्वेष की भावना से दर्ज मामलों की समीक्षा की जाएगी और तथ्यों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पुलिस प्रशासन को कानून के अनुसार निष्पक्ष तरीके से काम करने के निर्देश देने की मांग की. उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी

गौरतलब है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई में कथित भेदभाव को लेकर यह मामला पहले ही घुमारवीं से बिलासपुर जिला मुख्यालय तक पहुंच चुका है. भाजपा ने निष्पक्ष जांच, लंबित शिकायतों पर कार्रवाई और सभी पक्षों के लिए समान कानूनी मापदंड अपनाने की मांग उठाई है. वहीं, इस मुद्दे को लेकर घुमारवीं थाना परिसर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं का क्रमिक धरना एवं अनशन रविवार को 15वें दिन भी जारी रहा.