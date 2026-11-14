'लोगों की आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं', कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के जयराम ठाकुर
सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर FIR दर्ज करने की मांग, सोनिया गांधी की आत्मकथा पर उठाए सवाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:22 PM IST
शिमला: सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत पर शिमला में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं, अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. जयराम ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और किसी की टिप्पणी पर FIR दर्ज करना उचित नहीं है. किसी पुस्तक में लिखी गई बातों पर असहमति जताना या किसी राजनीतिक व्यक्ति की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है.
"यह भी उसी तरह का मामला है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़े होते हैं. लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की अनुमति देता है. ऐसे में किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर इस प्रकार FIR दर्ज होना उचित नहीं है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
कांग्रेस के सोशल मीडिया अभियान पर गंभीर आरोप
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश की जनता ही सरकार की पात्रता के मापदंड निर्धारित करेगी और इसका वक्त आ गया है. उन्होंने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया पर अपनी निजी अभिव्यक्ति रखने वाले अनेक लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचना को स्वीकार करने के बजाय लोगों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के सोशल मीडिया अभियान पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया का काम देखने वाले लोगों ने भाजपा नेताओं के खिलाफ पोस्ट करने के लिए अलग-अलग पेज बना रखे हैं. इन पोस्टों में भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं, जिन्हें पढ़ना भी मुश्किल होता है.
BJP नेताओं के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की मांग
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने सोशल मीडिया का काम देखने के लिए जिस एजेंसी को नियुक्त किया गया है, उससे जुड़े लोग भी भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं के खिलाफ गंभीर टिप्पणियां करते हैं. जयराम ने सवाल उठाया कि अगर सोशल मीडिया पर इस प्रकार की टिप्पणियों के आधार पर FIR दर्ज की जा सकती है तो भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से इस संबंध में एक बार नहीं, बल्कि कई बार सरकार से शिकायत और कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है. उन्होंने मांग की कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी के मामलों में कार्रवाई का पैमाना सभी के लिए समान होना चाहिए. किसी एक पक्ष के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे पक्ष को छूट देना उचित नहीं है.
सोनिया गांधी की आत्मकथा पर भी साधा निशाना
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि एक प्रतिष्ठित मीडिया हाउस की रिपोर्ट में पुस्तक की 55 से अधिक बातों की तथ्यात्मकता पर सवाल उठाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में पुस्तक में लिखी गई कई बातों को तथ्यात्मक आधार से परे बताया गया है. जयराम ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी अपनी किताब के जरिए अपने परिवार के साथ-साथ बेटे राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं. इस पुस्तक के जरिए सहानुभूति हासिल करने और राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.
"पुस्तक में ऐसी कई बातें लिखे जाने की चर्चा है, जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. अगर किसी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में पुस्तक की सामग्री को लेकर सवाल उठाए गए हैं तो यह गंभीर विषय है. मैंने स्वयं सोनिया गांधी की किताब नहीं पढ़ी है और विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित समीक्षाओं के आधार पर ही अपनी प्रतिक्रिया दी है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
चार साल बाद भी पूरी नहीं हुई गारंटियां
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियों को लेकर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता हासिल करने के लिए जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन चार साल बीतने के बावजूद अधिकांश गारंटियां पूरी नहीं हुईं. अब पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद सरकार को फिर से गारंटियों की याद आने लगी है.