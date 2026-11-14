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'लोगों की आवाज दबाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं', कंगना रनौत पर FIR को लेकर भड़के जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

शिमला: सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत पर शिमला में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं, अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है. जयराम ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले लोगों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है. लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और किसी की टिप्पणी पर FIR दर्ज करना उचित नहीं है. किसी पुस्तक में लिखी गई बातों पर असहमति जताना या किसी राजनीतिक व्यक्ति की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा है.

"यह भी उसी तरह का मामला है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर सवाल खड़े होते हैं. लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की अनुमति देता है. ऐसे में किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर इस प्रकार FIR दर्ज होना उचित नहीं है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष