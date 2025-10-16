‘मंदिरों के पैसे पर सुक्खू सरकार की नीयत खराब, सत्ता में आते ही मंदिर संपत्ति पर थी नजर’
मंदिरों के धन मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वागत किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 11:50 PM IST
शिमला: "मंदिरों की धनराशि पर सरकार की नजर पहले से ही टेढ़ी थी. सरकार मंदिरों का पैसा हथियाने की हमेशा तरकीबें निकालती रहती है. कभी किसी योजना के नाम पर, कभी किसी और बहाने से सरकार मंदिरों का पैसा हथियाने का काम करती है." ये बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जारी अपने बयान में कहा.
जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने के साथ ही सरकार की नजर मंदिरों की संपत्तियों पर थी. भाजपा ने हमेशा मंदिर के पैसे जबरदस्ती लेकर सरकार चलाने का विरोध किया. हमने समय-समय पर सरकार की नीयत को लेकर आगाह भी किया था. उन्होंने कहा कि अब हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार चलाने के लिए मंदिर के पैसे खर्च करने पर रोक लगा दी है. साथ ही मंदिरों की संपत्तियों की देखरेख से संबंधित जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो स्वागत योग्य हैं. उन्होंने कहा कि इससे सरकार द्वारा मंदिरों से धनराशि वसूलने पर रोक लगेगी और मंदरों का पैसा श्रद्धालुओं की सुविधा, गौ माता की सेवा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगेगा.
"हमने पहले ही इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे कि वह सरकार चलाने के लिए मंदिरों की संपत्ति हड़पना चाहती है. इसी साल 29 जनवरी को सरकार ने प्रदेश ने सभी डीसी को पत्र लिखा कि मंदिर अपने राजस्व को सरकार के खजाने में पैसा जमा करें. उन पैसों का इस्तेमाल सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना के लिए होगा. ये सरकार की एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं था." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
जयराम ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि लोक कल्याण समिति की बैठक में ये सामने आया है कि सरकार द्वारा सुखाश्रय के लिए आवंटित बजट का लगभग 88 करोड़ रुपए एफडी किया गया है. जब कि लाभार्थियों को कोई बड़ी राहत सहायता नहीं मिल रही है. जयराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के नाम पर सरकार कि जो फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके लिए सरकार द्वारा कम से कम करोड़ों रुपए हर साल विज्ञापन पर खर्च किए गए, उस योजना के लिए भी मंदिर से पैसा क्यों लिया जा रहा है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीयत का है. मंदिरों से सरकार की वसूली की बात जब सामने आई तो सरकार सीधे मुकर गई. ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा झूठे सर्टिफाइड मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और संबंधित विभाग के मंत्री ने साफ-साफ कहा कि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है. जब सरकार द्वारा लिखी गई चिट्ठी सबके सामने आई तब भी उन्होंने झूट का सहारा लेना बंद नहीं किया. अगर सरकार पैसा ले रही है तो उसे स्वीकारने में समस्या क्या है? झूठ बोलने की नौबत तभी आती है जब नीयत में खोट हो.
जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिर से पैसा वसूली करने वाली सरकार की मित्र मंडली और उसके प्रचार तंत्र ने हमारी सरकार द्वारा गोशाला के लिए मंदिरों के द्वारा दान देने पर प्रश्न उठाए. सनातन परंपरा के विरोधी कांग्रेस ने मंदिरों का पैसा गाय माता के लिए गौशाला बनाने का भी विरोध किया था. विधानसभा के बनाए कानून पर प्रश्न उठाया था. अब कोर्ट के गौसेवा और गौशाला के लिए मंदिरों की संपत्ति खर्च करने के दिशा निर्देश से गौसेवा पर उंगली उठाने वाले लोगों को भी साफ संदेश मिल गया है. अब व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार के मुखिया से हमारी अपेक्षा है कि वह मंदिरों की संपत्ति पर अपनी नजरें गड़ाने से बचेंगे और मंदिर की आय का इस्तेमाल धर्माथ कार्यों पर ही खर्च करेंगे.
"हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदिरों की आय को देवता की संपत्ति बताया, सरकार के उपयोग पर रोक लगाई है. मंदिरों का यह चढ़ावा अब सिर्फ धार्मिक, शैक्षणिक और धर्मार्थ कार्यों में खर्च होगा. मंदिरों में चढ़ाया गया पैसा देवता का है और प्रदेश सरकार का इस पर कोई हक नहीं है. ट्रस्टी केवल सरंक्षक हैं. अब यह पैसा सिर्फ धर्म का प्रचार-प्रसार, मानवता और गौ सेवा में ही यह धनराशि खर्च की जा सकती है. साथ ही मंदिरों की आय और व्यय का ब्योरा परिसर में सार्वजनिक तौर पर लिखने के निर्देश दिए गए हैं." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष