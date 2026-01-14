'अधिकारियों के इशारे पर चल रही सुक्खू सरकार, मंत्री रो रहे दुखड़ा', जयराम ने कांग्रेस पर कसा तंज
जयराम ठाकुर ने हाली ही में PWD मंत्री के अधिकारियों पर दिए बयान को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 11:14 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा अधिकारियों को लेकर दिए गए बयानों पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तंज करते हुए कहा कि प्रदेश में अव्यवस्थाओं का माहौल है और सरकार अधिकारी चला रहे हैं और नेता दुखी होकर बयान दे रहे हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में पूरी तरह से अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है. जहां एक मंत्री आईएएस अधिकारियों को नसीहत देता है, तो दूसरा उसे 'स्वीपिंग स्टेटमेंट' बताकर सार्वजनिक रूप से काट देता है. जो स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के नेता एक-दूसरे को ही नीचा दिखाने और निपटाने की राजनीति में व्यस्त हैं.
'जिनकी निष्ठा पर उठाए थे सवाल, आज वो ही सबसे खास'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सवाल पूर्व में उप मुख्यमंत्री और आज मंत्री उठा रहे हैं वह तो हम बहुत पहले से उठा रहे हैं. डाउटफुल इंटीग्रिटी वाले अधिकारियों के जिम्मे मुख्यमंत्री ने पूरी सरकार सौंप दी है. जिन अधिकारियों की निष्ठा पर मुख्यमंत्री ने स्वयं विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाए थे, वही लोग आज उनके सबसे खास लोगों में शुमार हैं. तब सरकार में किसी ने उनके खिलाफ न कोई आवाज उठाई ना मोर्चा खोला. चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, सरकार से लेकर सिस्टम तक सब कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए समर्पित होना चाहिए. इसके अलावा कोई भी गतिविधि हमें स्वीकार नहीं है.
"हम पहले से ही कहते आए हैं कि अधिकारियों के इशारे पर कांग्रेस की सरकार चल रही है. प्रदेश में अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है. यह सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब उनके ही मंत्री भी बातें कर रहे हैं. अधिकारी बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं और प्रदेश का उसमें हित नहीं है. खासकर कुछ अधिकारियों के इशारे में नाम दिए हैं. ऐसे में सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं और नेता दुखी होकर बयानबाजी कर रहे हैं." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
वहीं, 13 जनवरी की रात को जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित अपने आधिकारिक आवास ग्रांट लॉज-12 में लोहड़ी का पर्व पूरे उत्साह, पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा स्थानीय लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अग्नि प्रज्वलित कर लोहड़ी पर्व मनाया गया. जयराम ठाकुर ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोहड़ी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, परिश्रम और सामूहिकता का उत्सव है. यह पर्व नई फसल, नई ऊर्जा और नए संकल्पों का प्रतीक है. ऐसे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य करते हैं और समाज में आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता को मजबूत करते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि हिमाचल की लोक परंपराएं हमारी पहचान हैं और इन्हें आगे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है.