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पेपर लीक पर अब हिमाचल में गरमाई सियासत, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जयराम ने सुक्खू सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

जयराम ठाकुर का आरोप, पुलिस भर्ती में मास चीटिंग की शिकायतों पर जांच नहीं हुई, सीबीआई रिपोर्ट में नामित अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारियां.

JAIRAM THAKUR TARGET SUKHU GOVT
जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 6:10 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 6:52 PM IST

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शिमला: अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने भर्ती परीक्षाओं में पाई अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर कांग्रेस सरकार की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रही है और इसी कारण प्रदेश के लाखों युवाओं का सरकार से विश्वास उठता जा रहा है.

पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस द्वारा हाल ही में निकाले गए कैंडल मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक अवसरवाद का उदाहरण है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ की चिंता है. जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वहां भर्ती परीक्षाओं में सबसे ज्यादा घोटाले और पेपर लीक हुए हैं. राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 22 से ज्यादा पेपर लीक हुए और छत्तीसगढ़ में भी 18 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं. ऐसे में कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है.

जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना (ETV Bharat)

"अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हाल ही में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में स्वयं अभ्यर्थियों ने लिखित रूप से शिकायत दी कि परीक्षा केंद्रों के अंदर खुलेआम मास चीटिंग करवाई गई. अभ्यर्थियों ने गंभीर अनियमितताओं की जानकारी प्रशासन और सरकार को दी, लेकिन आज तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं करवाई गई. सरकार की यह चुप्पी स्वयं कई गंभीर सवाल खड़े करती है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

सुक्खू सरकार पर दोषियों को संरक्षण देने का आरोप

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जब पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब सरकार ने बिना किसी दबाव के तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई की जांच में कुछ अधिकारियों की भूमिका और लापरवाही स्पष्ट रूप से सामने आई, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दीं. कुछ अधिकारियों को प्रमोशन तक दे दी गई. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आखिर किन कारणों से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें संरक्षण क्यों दिया जा रहा है.

"कांग्रेस युवाओं के हितों की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि छात्रों और बेरोजगार युवाओं के कंधों पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है. प्रदेश का युवा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहता है, लेकिन कांग्रेस सरकार इस दिशा में पूरी तरह विफल साबित हुई है." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

'पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार उठा रही कठोर कदम'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है. हाल ही में केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने और पेपर लीक व परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक कदम पहले कभी नहीं उठाए गए. संसद में इस संबंध में लाए जा रहे विधायी प्रावधान देश के युवाओं के हितों की रक्षा करेंगे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे. इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इन सकारात्मक सुधारों का समर्थन करने के बजाय केवल राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं की भावनाओं का भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

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Last Updated : July 26, 2026 at 6:52 PM IST

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