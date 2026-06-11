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"कांग्रेस सरकार में पहले भ्रष्टाचार की चर्चाएं, अब अटैचियों का जिक्र", जयराम ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज

शिमला: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. जयराम ठाकुर ने नीरज भारती प्रकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरा और कई गंभीर आरोप लगाए. नीरज भारती को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि अब यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश का मामला बन गया है. जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वे बहुत गंभीर है.

नीरज भारती को लेकर सीएम पर कसा तंज

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार की चर्चाएं पहले से हो रही हैं, लेकिन अब अटैचियों का जिक्र हो रहा है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष को नशेड़ी बता देते हैं, तो उनके नशा मुक्ति अभियान का क्या हुआ? इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के भाजपा में गुटबाजी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा एकजुट है और इन चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को आइना दिखा दिया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भी केवल एक गुट का नेतृत्व किया और आज भी सरकार का नहीं एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं.