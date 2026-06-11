"कांग्रेस सरकार में पहले भ्रष्टाचार की चर्चाएं, अब अटैचियों का जिक्र", जयराम ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नीजर भारती मामले को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए साधा निशाना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 3:14 PM IST
शिमला: हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. जयराम ठाकुर ने नीरज भारती प्रकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री को घेरा और कई गंभीर आरोप लगाए. नीरज भारती को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि अब यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि यह पूरे प्रदेश का मामला बन गया है. जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वे बहुत गंभीर है.
नीरज भारती को लेकर सीएम पर कसा तंज
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार की चर्चाएं पहले से हो रही हैं, लेकिन अब अटैचियों का जिक्र हो रहा है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष को नशेड़ी बता देते हैं, तो उनके नशा मुक्ति अभियान का क्या हुआ? इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के भाजपा में गुटबाजी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा एकजुट है और इन चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को आइना दिखा दिया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भी केवल एक गुट का नेतृत्व किया और आज भी सरकार का नहीं एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं.
वेतन बहाली पर जयराम ने साधा निशाना
वहीं, विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बहाली पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत है. सरकार ने जब यह फैसला लिया था तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे इससे कितना लाभ होगा. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सही मायने में केंद्र सरकार ने 3920 करोड़ की बड़ी मदद प्रदेश को दी, लेकिन केंद्र का कोई धन्यवाद नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अनटाइड ग्रांट के जरिए वेतन देने और अपनी गारंटी पूरी करने के रास्ते तलाश रहे हैं, जिसके चलते हालात बिगड़े हैं. इसके अलावा जिला परिषद अध्यक्ष बनने को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी में चर्चा के बाद इस पर फैसला होगा. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है राज्य के सभी 12 जिलों में भाजपा के जिला परिषद अध्यक्ष बनें.
"कांग्रेस वरिष्ठ नेता ने कहा था मुख्यमंत्री साजिश करते हैं और वो दौर आज भी जारी है. पंचायती राज में भाजपा के प्रतिनिधियों की रातों-रात जमीन नापी जा रही है, ताकि उन पर कांग्रेस का समर्थन करने का दबाव बनाया जा सके." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष