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हिमाचल ऑन सेल अभियान चला रहे मुख्यमंत्री, सरेआम प्रदेश की धरोहर बेच रही सुक्खू सरकार: जयराम ठाकुर

शिमला: हिमाचल प्रदेश की संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर प्रदेश की बेशकीमती संपत्तियों को बेचने और निजी हाथों में सौंपने के गंभीर आरोप लगाए हैं. जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सत्ता संभालने के बाद से ही हिमाचल ऑन सेल की मुहिम चला रहे हैं. प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को लेकर सरकार के फैसले लगातार सवालों के घेरे में हैं. मुख्यमंत्री प्रदेश के हितों की रक्षा करने वाले स्टेट लीडर की बजाय रियल एस्टेट डीलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं.

"सीएम सुक्खू लोन प्रिय, लॉक प्रिय और हिमाचल ऑन सेल प्रिय मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं. उन पर प्रदेश की हर विरासत और संपत्ति को बेचने की सनक सवार है. मुख्यमंत्री अपने मित्रों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके लिए प्रदेश के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष

जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 118 को लेकर भी मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह कानून हिमाचल की जमीन और हिमाचलियत की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने मित्रमंडल के हितों के लिए इस कानून में बदलाव करने के प्रयास किए. उन्होंने आरोप लगाया कि धारा 118 में बदलाव के लिए सरकार दो बार विधानसभा में विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद इन प्रयासों को रोकना पड़ा. उन्होंने कहा कि धारा 118 से छूट दिलाने के नाम पर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में भी बड़े-बड़े गैंग सक्रिय हैं. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इन लोगों के संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके मित्रमंडल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने जमीनों की खरीद-फरोख्त में मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के नाम सामने आने का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस पूरे घटनाक्रम से अनजान नहीं है. हिमाचल हितैषी बनने का दावा करने वाली सरकार के फैसलों से प्रदेश की जमीन और संसाधनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है.

"प्रदेश की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करने में वर्तमान सरकार एक नया इतिहास बना रही है और आए दिन किसी न किसी सरकारी संपत्ति को बेचने अथवा निजी हाथों में सौंपने की योजना सामने आ रही है." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में भी सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा. उन्होंने कहा कि होटल को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, उससे पहले ही लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर यह संपत्ति किसके हाथों में जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय इस मामले में जो कानूनी लड़ाई जीती गई थी, उसे मुख्यमंत्री अपनी उपलब्धि बताकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. जयराम ठाकुर ने दावा किया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले में सरकार को अपनी प्रक्रिया और फैसलों को लेकर जनता के सामने पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए थी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर पीटरहॉफ का जिक्र करते हुए कहा कि अब इस विरासत को लेकर भी सरकार के फैसले सवाल खड़े कर रहे हैं. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश की पहचान और ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के बजाय सरकार उन्हें निजी हितों के इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन और प्रदेश हितैषी होने का दावा किया था, लेकिन उनकी सरकार के फैसलों में प्रदेश की संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है. उन्होंने पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर जमीन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि सत्ता संभालते ही सरकार ने विश्वविद्यालय की जमीन बेचने का फैसला किया था. हालांकि, इस मामले में कानूनी लड़ाई और विरोध के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा.

नेता प्रतिपक्ष ने मेडिकल डिवाइसेज पार्क को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती थी. इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल सकती थी, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके मित्रमंडल ने इसे प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बना दिया है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पार्क में प्लॉट आवंटन के मामले में अपने लोगों और उनके करीबियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का लाभ प्रदेश के युवाओं, उद्योगों और आम जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

"प्रदेश में औद्योगिक विकास के नाम पर सरकारी जमीनों का इस्तेमाल किस प्रकार हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए. मेडिकल डिवाइसेज पार्क जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश को इसका वास्तविक लाभ मिल सके." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष

HPTDC के होटलों को लेकर साधा निशाना

जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के होटलों को लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने सबसे पहले एचपीटीडीसी के होटलों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में कदम उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में घाटे का हवाला देकर 14 होटलों को बेचने की योजना बनाई गई थी, लेकिन विपक्ष और प्रदेश की जनता के विरोध के बाद सरकार ने 8 होटलों को लीज पर देने का रास्ता अपनाया. जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन निगम के होटलों को घाटे से उबारने के लिए बेहतर प्रबंधन और व्यावसायिक योजना की जरूरत थी, न कि उन्हें निजी हाथों में सौंपने की. उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को बचाने और उन्हें लाभ में लाने के बजाय निजी कंपनियों को सौंपने की नीति प्रदेश के भविष्य के लिए उचित नहीं है.

हिम चंडीगढ़ योजना पर भी जताई चिंता

नेता प्रतिपक्ष ने हिम चंडीगढ़ योजना को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना को भी सरकार की कथित रियल एस्टेट डीलिंग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है. उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में यह योजना भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बन सकती है. जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत लोगों की जमीनें लेने की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों पर एनओसी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. किसी भी विकास योजना को लागू करते समय स्थानीय लोगों की सहमति, उनके अधिकारों और हितों का ध्यान रखना जरूरी है. विकास के नाम पर लोगों को उनकी जमीनों से वंचित करना उचित नहीं है.

संपत्तियों को बचाने के लिए SC तक पहुंची लड़ाई

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं, जिनके कार्यकाल में हिमाचल की संपत्तियों को बचाने के लिए प्रदेश की सिविल सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़नी पड़ी है. उन्होंने पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर इस मामले में कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, तो वह जमीन भी अब तक सरकार के मित्रमंडल के हाथों में पहुंच गई होती. न्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियां किसी सरकार या व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की धरोहर हैं. इनका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, सरकारी जमीनों और सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें सुरक्षित रखने और विकसित करने के लिए काम करें.

"अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल का विकास नहीं कर सकते, तो कम से कम प्रदेश की संपत्तियों को बेचना बंद कर दें. मुख्यमंत्री को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश की संपत्तियों का इस्तेमाल केवल जनहित और प्रदेश के विकास के लिए हो." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष

'हिमाचल सेल प्रिय मुख्यमंत्री न बने सीएम सुक्खू'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान उसकी प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक धरोहरों, सरकारी संस्थानों और जमीनों से है. इनका संरक्षण करना प्रत्येक सरकार का दायित्व है. सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि प्रदेश की संपत्तियां निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनकल्याण के लिए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही हिमाचल के लॉक और लोन प्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हिमाचल सेल प्रिय मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए. प्रदेश की जनता को अपनी धरोहरों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना होगा.