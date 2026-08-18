ETV Bharat / state

'हिमाचल में 9 महीने से स्कूल की बिल्डिंग तैयार, प्रियंका गांधी का इंतजार, पेड़ के नीचे बैठ पढ़ रहे नौनिहाल'

जयराम ने कहा कि 'स्कूल का भवन तैयार है, लेकिन पिछले 9 महीने से भी ज्यादा समय से स्कूल भवन पर ताला लगा है. सीएम सुक्खू तीन बार प्रियंका गांधी के कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं, आज भी प्रियंका गांधी को वहां उद्घाटन करने के लिए जाना था, लेकिन वो भी रद्द हो गया है. बच्चे खुले मैदान में पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अब तक इस स्कूल में नहीं पहुंची, जिसके कारण अब तक छात्रों को स्कूल के नए भवन की सुविधा से वंचित करके रखा है. इससे बड़ा दुर्भाग्य और मजाक गरीब बच्चों के साथ कोई और नहीं हो सकता है.'

जयराम ठाकुर ने कहा कि 'जनता देख रही है कि हिमाचल में सुक्खू सरकार किन तौर तरीकों से काम कर रही है. आपदा के समय प्रियंका गांधी आई थी, उस दौरान उन्होंने आपदा का जायजा लिया और वहां के क्षतिग्रस्त स्कूल को बनाने की बात कही. प्रियंका गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूल का निर्माण करवा दिया. हालांकि आपदा के कारण सैकड़ों भवन और स्कूल प्रदेशभर में जमींदोज हुए हैं, उन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है.'

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में द्रंग विधानसभा के तहत आने वाले गवर्नमेंट स्कूल देउरी को लेकर सियासी पारा हाई है. आज, 18 अगस्त को इस स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते ये कार्यक्रम रद्द हो गया. हालांकि अब ये मामला हिमाचल हाईकोर्ट से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है. आज हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार और प्रियंका गांधी को लेकर जोरदार निशाना साधा है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 'आज मुख्यमंत्री को उस स्कूल में जाना था, लेकिन वो दौरा रद्द हो गया. जबकि, बीते रोज ही उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और तमाम अधिकारी पूरे ताम झाम के साथ मंडी पहुंच गए हैं. प्रियंका गांधी को आज यहां पहुंचना था, सारा इंतजाम हो गया था, सुरक्षा के लिए पुलिस भी बसें भर-भर कर पहुंच गई थी, सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, इतना खर्चा कर दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी फिर नहीं आई. इससे बड़ा अन्याय और मजाक इन नन्हें बच्चों के साथ करना अपराध है. अब हमारी उम्मीद हाईकोर्ट से है. हाईकोर्ट के फैसला आएगा, उससे बाद ही इन बच्चों को स्कूल में बैठने के लिए नए स्कूल भवन का ताला खुलेगा.'

बिना उद्घाटन के लौट आए थे शिक्षा मंत्री

गौरतलब है कि साल 2023 की प्राकृतिक आपदा में देउरी स्कूल का भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद प्रियंका गांधी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और आपदाग्रस्त स्कूल का जायजा लिया. इस दौरान प्रियंका गांधी ने क्षेत्रवासियों से यहां जल्द से जल्द नया स्कूल भवन बनाने का वादा किया था और 4 करोड़ 69 लाख की लागत से देउरी स्कूल का भवन बनकर तैयार भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद विद्यार्थियों को उसमें शिफ्ट नहीं किया गया है. इसी साल जुलाई महीने में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने वाले थे, शिलान्यास पट्टिका भी बन कर तैयार थी, लेकिन उनके स्कूल पहुंचने से पहले ही स्कूल का उद्घाटन न करे का फरमान जारी हो गया. जिसके बाद आनन-फानन में उद्घाटन पट्टिका को हटा दिया गया. इसके बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है.

याचिकाकर्ता ने लगाए ये आरोप

ऐसे में स्कूल के उद्घाटन में हो रही देरी को लेकर स्थानीय निवासी कुंज लाल की ओर से 14 जुलाई को हिमाचल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि साल 2023 में आई आपदा में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देउरी की बिल्डिंग जमींदोज हो गई थी. जिसके बाद स्कूल के छात्र किराए के भवन में पढ़ने को मजबूर हो गए हैं. उनका कहना है कि भवन पुराना व असुरक्षित है और बरसात के दिनों में हादसे की आशंका बनी रहती है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि नया स्कूल भवन तैयार हो जाने के बाद भी छात्रों को उसमें शिफ्ट करने में देरी की जा रही है. जिसे लेकर आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई है.