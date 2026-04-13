सरकाघाट छात्रा हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले जयराम ठाकुर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को घेरा
सरकाघाट छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 9:10 PM IST
मंडी: हिमाचल के मंडी जिला के सरकाघाट में 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा की निर्मम हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. इस दर्दनाक घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है. विपक्ष ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पीड़ित परिवार से मिले. इस दौरान उन्होंने सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा.
मंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, 'इस जघन्य अपराध के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं. सरकार को इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है. कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे. वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है. सरकार अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है. इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक विफलता को उजागर करती हैं'.
पीड़ित परिवार से मिले जयराम, जताई गहरी संवेदना
सरकाघाट में हुए छात्रा हत्याकांड के बाद जयराम ठाकुर मेडिकल कॉलेज नेरचौक पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक छात्रा के परिजनों से मुलाकात की. इस दौरान उनका भावुक पक्ष भी सामने आया. उन्होंने कहा कि आज मेरे पास शब्द नहीं हैं, संवेदनाएं व्यक्त करने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा हूं. एक पिता की आंखों में देखना भी मुश्किल हो रहा था.
हंसते-खेलते घर से निकली बेटी, लौटकर नहीं आई...
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो बेटी सुबह हंसते-खेलते कॉलेज के लिए घर से निकली, उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाना बेहद पीड़ादायक है. ऐसे समय में परिवार पर क्या बीतती है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. जयराम ठाकुर ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा. अंत में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें.
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