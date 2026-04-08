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'हिमाचल में पाकिस्तान का मॉडल लागू कर दिया, सीएम को वास्तविक आर्थिक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए'

हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:18 PM IST

4 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया है. पूर्व सीएम जयराम ने कहा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में पाकिस्तान का मॉडल लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री को प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि एक ओर सरकार आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल की बात कर रही है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में वित्तीय संकट के संकेत मिल रहे हैं.

हिमाचल की आर्थिक स्थिति की तुलना पाकिस्तान से किए जाने के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा, 'पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. वहां आटा और राशन क्या भाव मिल रहा है? वहां कई महीनों से कर्मचारियों और अधिकारियों को सैलरी देने की स्थिति नहीं हो पा रही है. वहां सांसदों की सैलरी काट दी गई है. तो हिमाचल में बहुत सारी चीजें मैच करती है, उस मॉडल से. जो पाकिस्तान का मॉडल है वो हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लागू कर दिया है. ये बहुत ही दूर्भाग्यपूर्ण है. कुल मिलाकर हिमाचल की स्थिति चिंताजनक है'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले हिमाचल को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं. प्रदेश में लगातार नए टैक्स और सेस लगाए जा रहे हैं. जबकि कर्मचारियों, अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों के वेतन तक डेफर करने की नौबत आ गई है.

उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ फैसले ले रही है और दूसरी तरफ जनता के दबाव में उन्हें वापस भी लेना पड़ रहा है. एंट्री टैक्स के मुद्दे का जिक्र करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले इसे लागू किया गया और फिर विरोध के बाद वापस लेना पड़ा. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई टैक्स संबंधी कानून पारित किए हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन में स्पष्टता नहीं है. जयराम ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि बिना ठोस तैयारी के ऐसे फैसले न लिए जाएं, जिन्हें बाद में वापस लेना पड़े. उन्होंने सरकार से खर्च कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की.

जयराम ठाकुर ने कहा की मुख्यमंत्री के चारों ओर एक्सटेंशन पर लिए हुए अधिकारी हैं. इनके बारे में क्या फैसला लेना है? इसको लेकर मुख्यमंत्री कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं. एक तरफ सरकार नोटिफिकेशन जारी कर बात कर रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब रीइंप्लॉयमेंट और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ नोटिफिकेशन जारी कर एसडीओ को एक्सटेंशन दी जा रही है. हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा विरोधाभास है. सरकार कैसे चल रही है? यह सब भगवान भरोसे है, सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहती है? इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है. मुख्यमंत्री अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने सारी चीजे जकड़ कर रख दी हैं. इससे मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का हवाला देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है. हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्साइज ड्यूटी में करीब 10% की कमी किए जाने को सराहनीय कदम बताया. उन्होंने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार राहत देने के प्रयास कर रही है.

असम चुनाव को लेकर जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर व्यक्तिगत और बेबुनियाद आरोप लगाए, जो निंदनीय हैं. इन आरोपों के बाद कानूनी कार्रवाई तक करनी पड़ी, लेकिन अब पवन खेड़ा सार्वजनिक रूप से सामने क्यों नहीं आ रहे हैं. इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

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