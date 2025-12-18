ETV Bharat / state

'डोंट क्रॉस द लिमिट, वरना अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा', जयराम ठाकुर ने दी चेतावनी

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बीजेपी विधायकों और नेताओं पर झूठे केस करने के आरोप लगाए.

जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दी चेतावनी
जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को दी चेतावनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 7:02 PM IST

शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया है. साथ ही अधिकारियों को हद में रह कर काम करने की नसीहत दी है.

'सीमाएं लांघने वाले अधिकारियों को भुगतना होगा खामियाजा'

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेवजह विपक्ष के लोगों पर मामले दर्ज कर रही है. वहीं, जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए साफ शब्दों में कहा, 'डोंट क्रॉस द लिमिट. समय थोड़ा रह गया है अधिकारी सीमाएं न लांघे. सीमाएं लांघने वाले अधिकारियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा. अधिकारियों कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए'.

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा में कार्निवल आयोजन के लिए धन जुटाने के लिए चिट्ठी निकाली गई. प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के 3 के कार्यक्रम के मंच पर कांग्रेस नेताओं ने खुला तांडव किया. एक दूसरे के खिलाफ मंच पर खुलेआम तलवारें भांजी गई हैं.

भाजपा विधायकों और नेताओं के खिलाफ केस

जयराम ठाकुर ने कहा कि केवल खनन से जुड़े मामला मामले ASP रैंक के पुलिस अधिकारी ने मामला दर्ज कर दिया. भाजपा विधायक आशीष शर्मा और उनके परिवार के लोगों पर 7 मामले दर्ज किए गए हैं और जमानत न मिले इसलिए अधिवक्ताओं की फौज खड़ी कर दी गई है. पिछले 10 दिनों से पुलिस स्टेशन बुलाकर विधायक आशीष शर्मा को बिठाया जा रहा है. राजेंद्र राणा की पत्नी और बेटे पर मामला दर्ज किया गया है, विधायक सुधीर शर्मा के घर के रियल एस्समेट के आदेश दे दिए गए हैं और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे पर 3 केस बनाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक रवि ठाकुर के पुश्तैनी घर के आने जाने के रास्ते पर विवाद है और होशियार सिंह के रिसॉर्ट की रेवेन्यू विभाग से करवाई जा रही है. डिमर्केशन उच्च न्यायालय की निगरानी में पहले हो चुकी है. हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आज भी 51 लोगों को पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता 166 लोगों पर शिमला में मुकदमे बनाए गए हैं और 10 से 12 FIR दर्ज की जा चुकी हैं. बंजार में अवैध कटान पर मामला दर्ज करने की मांग MLA सुरेंद्र शौरी ने की है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है. MLA सुरेंद्र शौरी ने विधानसभा में मलबा उठाने के 14 करोड़ के फर्जी बिल बनाने का मामला उठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने विजिलेंस जांच की बात कही है और अभी तक जांच नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि मीडिया के लोगों पर भी अब तक दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं.

