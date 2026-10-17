'68 जिले बना दे तो भी नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार', सीएम सुक्खू पर जयराम ठाकुर का हमला
कोई भी ताकत भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती, कांग्रेस का जाना तय: जयराम ठाकुर
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:07 PM IST
चंबा: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार जा रही है और प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी. कोई भी ताकत भाजपा को सत्ता में आन से नहीं रोक सकती है.
"68 जिले भी बना दे तो भी कांग्रेस नहीं जीतेगी"
चंबा दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है. कोई ताकत भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती है. आज के परिस्थिति में जो जनादेश पंचायतीराज और निकाय चुनाव में आया है, सिरमौर से भरमौर तक एक कोने से दूरे कोन तक कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है. प्रदेश में अब 68 जिले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बना देंगे तो भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली".
"4 सालों में प्रदेश की व्यवस्थाएं की तहस-नहस"
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद है, जिनमें से 11 परिषदों में बीजेपी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने हैं. 4 नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव हुए, जिनमें तीन जगहों पर भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर बने. ब्लॉक समिति और पंचायतों में भी 70 फीसदी भारतीय जनता पार्टी के ही जीते हैं. संदेश बड़ा साफ है कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पिछले चार वर्षों से प्रदेश की सारी व्यवस्थाओं को तहस-नहस करके रख दिया है. वर्तमान सरकार ने महज चार साल में इतना लोन ले बैठी है, जितना प्रदेश में रही अन्य सरकारों ने भी नहीं लिया.
"केंद्रीय चुनाव समिति करती है टिकट आवंटन का फैसला"
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लगातार बढ़ रहे तलबगारों को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा कि टिकट मांगना सबका अधिकार है और इस अधिकार से उन्हें वंचित भी नहीं किया जा सकता. चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ही टिकट का आवंटन करता है और इसकी एक प्रक्रिया है, उसी के आधार पर टिकट का आवंटन केंद्रीय चुनाव समिति करती है. बहरहाल राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करता है, वही पार्टी का भी फैसला होता है.
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