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'68 जिले बना दे तो भी नहीं बनेगी कांग्रेस की सरकार', सीएम सुक्खू पर जयराम ठाकुर का हमला

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

चंबा: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार जा रही है और प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी. कोई भी ताकत भाजपा को सत्ता में आन से नहीं रोक सकती है.

"68 जिले भी बना दे तो भी कांग्रेस नहीं जीतेगी" चंबा दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा, "हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस पार्टी की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है. कोई ताकत भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती है. आज के परिस्थिति में जो जनादेश पंचायतीराज और निकाय चुनाव में आया है, सिरमौर से भरमौर तक एक कोने से दूरे कोन तक कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया है. प्रदेश में अब 68 जिले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बना देंगे तो भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली".