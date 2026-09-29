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"मानसिक संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी, लगातार हार से कांग्रेस हताश और निराश"

शिमला: हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन और काल्पनिक बताया. साथ ही उन्होंने हिमाचल कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ हमला करने का आरोप लगाया.

जयराम ठाकुर ने कहा, "राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं. कांग्रेस लगातार हार से हताशा और निराशा में है. कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल करने में असफल रही तो अराजकता और अफरातफरी का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जा रही हैं".

राहुल की PPT वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कसा तंज

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं. वहीं, दूसरी ओर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ देश के अंदर और बाहर बयानबाजी करते हैं. उन्होंने राहुल गांधी की PPT वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोफेसर की तरह समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति हास्यास्पद है. कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र में आयोग की किसी नीति या विभाग को लेकर कोई जिक्र नहीं था, बल्कि वह केवल अधिकारी की नियुक्ति से जुड़ा हुआ था. उनके अनुसार राहुल गांधी की सभी बातें तथ्यहीन और काल्पनिक हैं, जिनका दूर-दूर तक सच्चाई से कोई नाता नहीं है.

जयराम ठाकुर ने कहा राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव 21 दिनों के लिए टाले गए और 33 जगहों पर अस्थि कलश घुमाकर समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया था. दशकों से वोट चोरी हुए पड़े हैं.

'कांग्रेस 13 वर्षों से सत्ता से बाहर'

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का दो वर्ष का कार्यकाल हुआ है, जबकि कांग्रेस 13 वर्षों से सत्ता से बाहर है. जयराम ठाकुर के अनुसार तीनों चुनाव आयुक्तों ने सभी पक्ष स्पष्ट कर दिए हैं और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है. यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव आयोग की वजह से भाजपा और NDA की सरकार बन रही है. लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सभी को विश्वास है.

जयराम ठाकुर ने पूर्व चुनाव आयुक्तों पर सरकार के अनुकूल काम करने के आरोप भी लगाए. उन्होंने सुकुमार सेन, कल्याण सुंदर और टी. स्वामीनाथन का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्होंने वी.एस. रमादेवी का भी जिक्र किया और कहा कि वह केवल 15 दिन मुख्य चुनाव आयुक्त रहीं और बाद में हिमाचल प्रदेश तथा कर्नाटक की राज्यपाल बनाई गईं.

पूर्व सीएम ने कहा कि वी.एस. रमादेवी ने रातों-रात कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया. 1998 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के सदस्य बराबर थे. उन्होंने टी.एन. शेषन का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और वे चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस की पूरी कृपा रही.

इन राज्यों में दशकों से कांग्रेस नहीं जीती: जयराम

उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कांग्रेस 1998 से सत्ता में नहीं है. पश्चिम बंगाल में 1975 से कांग्रेस सत्ता में नहीं है. वहां 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही और उसके बाद टीएमसी की सरकार बनी. उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 1989 से सत्ता में नहीं है.

'हिमाचल सरकार के दिमाग का निकाला दिवाला'

जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार के दिमाग का दिवाला निकल गया है. संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव विभाग के बोर्ड पर कालिख पोती और कार्यालय को जलाने की धमकी तक दे डाली.