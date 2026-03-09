ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार देते तो सो नहीं पाते CM, मंत्रिमंडल नहीं...मित्रमंडल चला रहे सरकार: जयराम ठाकुर

राज्यसभा के लिए जिसे टिकट दिया गया उसे साधारण कार्यकर्ता बताया गया, लेकिन संपत्ति के ब्यौरे में 23 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति सामने आई.

Jairam Thakur Slams on Sukhu Govt
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 4:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तीखा तंज कसा. जयराम ठाकुर ने कहा कि राजसभा चुनाव के बहाने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि CM गनीमत मानें कि भाजपा ने उम्मीदवार नहीं दिया. उम्मीदवार दिया होता तो मुख्यमंत्री चैन से सो नहीं पाते. CM सुक्खू इन दिनों काफी उत्साहित हैं, राज्यसभा में उनके एक नए मित्र का एडमिशन हुआ है. कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद सरकार एक बड़े डर और अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है और मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के कई नेता आशंकित नजर आ रहे हैं.

मित्रमंडल चला रहे सरकार: जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "राज्यसभा सीट के लिए कई नेता दिल्ली और शिमला तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री सभी को झूठे आश्वासन देते रहे कि उनके बारे में बात चल रही है, जबकि वास्तव में केवल उनके मित्रों के नाम पर ही विचार हो रहा था. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा की पीड़ा भी सामने आई, जिन्होंने कहा कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी और उन्होंने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया. मुख्यमंत्री की राजनीतिक यात्रा में आनंद शर्मा और पंडित सुखराम जैसे नेताओं का बड़ा योगदान रहा, लेकिन सत्ता में आने के बाद सुक्खू ने उन्हीं लोगों को किनारे लगा दिया. सरकार वास्तव में मित्रमंडल चला रहे हैं और वही तय करते हैं कि प्रदेश को कैसे चलाना है और किसे ठिकाने लगाना है."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार पर भी खड़े किए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, राज्यसभा के लिए जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उसे साधारण कार्यकर्ता बताया गया, लेकिन संपत्ति के ब्यौरे में करीब 23 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति सामने आई और मौजूदा सरकार में उनके पास कई बड़े ठेके भी हैं. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली से शिमला आने का टूर प्रोग्राम जारी होता है, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं अज्ञातवास में चले जाते हैं, जो एक संवैधानिक पद के लिहाज से हैरान करने वाली बात है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई करने से उन्हें किसने रोका है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में अवैध पेड़ कटान का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि, 25 पेड़ों को काटने की अनुमति थी लेकिन 300 से अधिक पेड़ काट दिए गए. उन्होंने मुख्यमंत्री के उस बयान को भी विचित्र बताया, जिसमें कहा गया कि जहां पैदल जाने का रास्ता नहीं है वहां पेड़ कैसे काटे जा सकते हैं.

जयराम ठाकुर ने हिमाचल में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

जयराम ठाकुर ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री की हिम्मत है कि वह एक मंत्री के करीबी व्यक्ति रणजीत नेगी के खिलाफ कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि मंडी में भी इसी तरह का मामला सामने आया था जिसमें कई पेड़ों की अवैध कटाई हुई और अब यह मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि, ऊना में गोलीकांड हुआ, एक युवक को सरेआम गोली मारी गई और सिर पर तलवारें चलीं, जबकि नालागढ़ में भी गोलियां चलीं और बिलासपुर में पांच साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई, जो बेहद दुखद है.

'प्रदेश के हितों से सरकार को कोई सरोकार नहीं'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, भाजपा पहले से ही हिमाचल ऑन सेल होने की बात कहती रही है और अब वैसा ही माहौल फिर दिखाई दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यटन निगम के 23 होटलों को बेचने की बात थी और अब इसमें 8 और होटल शामिल कर दिए गए हैं. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के हितों से सरकार को कोई सरोकार नहीं है और केवल सत्ता में बने रहना ही उनका लक्ष्य दिखाई देता है.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस ने बेची हिमाचल की राज्यसभा सीट, दुबई में हुई थी डील, दिल्ली में लगी मुहर'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में वर्क कल्चर विकसित करने की ज़रूरत, विदाई से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की सलाह

TAGGED:

LEADER OF OPPOSITION JAIRAM THAKUR
SUKHU GOVT HIMACHAL ON SALE
RAJYA SABHA ELECTION CANDIDATE
HIMACHAL LAW AND ORDER
JAIRAM THAKUR SLAMS ON SUKHU GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.