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सप्लीमेंट्री बजट पर भड़के जयराम ठाकुर, बोले- नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही सुक्खू सरकार, उड़ाई अनुशासन की धज्जियां

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, प्रदेश में सप्लीमेंट्री बजट का 70 प्रतिशत होना सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है.

Leader of Opposition Jairam Thakur
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 9:24 PM IST

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Updated : March 19, 2026 at 11:04 PM IST

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शिमला: विधानसभा में सूक्खु सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है और प्रदेश में सप्लीमेंट्री बजट का 70 प्रतिशत होना सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र करार दिया. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है. विधानसभा में कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तेजी से अनुपूरक बजट पास करवा दिया. इसकी कॉपी विपक्ष उपलब्ध नहीं करवाई.

सप्लीमेंट्री बजट पर सदन में सरकार बनाम विपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, राज्य सरकार जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने राज्य सरकार के साथ विधानसभा अध्यक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट की कॉपी न तो सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई और न ही मीडिया को दी गई. जयराम ठाकुर ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क़रार दिया.

सरकार पर जानकारी छुपाने का लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, इस बजट के मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के तीन प्रिय शब्दों 'फिस्कल प्रुडेंस, फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल डिस्पीलीन' और व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा दी हैं. सीएम सुक्खू ने गत वर्ष बजट पेश करने के पहले कहा था कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले वित्त मंत्री हैं. उन्होंने इतिहास बना दिया. बजट अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए, सब कुछ हवा हवाई है. बजट का मूल उद्देश्य ही यथार्थवादी अनुमान लगाना होता है. 70% अतिरिक्त खर्च बताता है कि सरकार को अपने ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं था. यह साफ संकेत है कि सरकार अपनी ही वित्तीय योजना बनाने में विफल रही.

नेता प्रतिपक्ष ने अनुपूरक बजट में वृद्धि पर जताई चिंता

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बजट में न फिस्कल मैनेजमेंट है न फिस्कल डिस्पलीन और प्रूडेंस और न ही कोई व्यवस्था है. यहां सिर्फ और सिर्फ़ अव्यवस्था है. इतना बड़ा अनुपूरक बजट यह बताता है कि खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार बिना योजना के पैसे खर्च कर रही है. यह अनुपूरक बजट ही मुख्य बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है.

गत वर्ष का कैपिटल एक्सपेंडिचर 3941 करोड़ जो पिछले बार से 37% कम है और कुल बजट का मात्र 3.98% है. इससे यह साफ़ है कि प्रदेश में विकास ठप है और सवाल यह उठता है 98 हज़ार 975 करोड़ रुपए आख़िर खर्च कहां हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार सप्लीमेंट्री बजट के डॉक्यूमेंट्स भी उपलब्ध नहीं करवाया. क्योंकि उन्हें अपनी इस नाकामी का एहसास हो चुका था.

'जनता पर न पड़े बोझ इसलिए वेज एंड मिंस और ओवरड्राफ्ट का रास्ता चुना'

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब अनुपूरक बजट पेश हो रहा था तब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी सदन के भीतर थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद वित्त मंत्री रहे हैं, इसके बाद भी ऐसे बयान दे रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की RDG बंद होने के बाद जनता पर बोझ न पड़े इसके लिए रास्ते निकले गए. ऐसे में सरकार को वेज एंड मिंस और ओवरड्राफ्ट का रास्ता सूझा. मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 26 से 27 हज़ार करोड़ वेज एंड मिंस में लिया गया और वापस भी चुकाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वेतन आठ दिन देरी से मिला तो हाहाकार मच गया था. ऐसे में इस बार वेज एंड मिंस के माध्यम से पैसा लिया गया और 34 करोड़ का इंटरेस्ट भी चुकाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का बजट 98 हज़ार करोड़ नहीं पहुंचा है.

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Last Updated : March 19, 2026 at 11:04 PM IST

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