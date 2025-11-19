बिहार में बोलेरो में फिट आने के बाद, अब हिमाचल में ऑल्टो में फिट होगी कांग्रेस: जयराम ठाकुर
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा है कि, डिजास्टर एक्ट लागू होने के बावजूद सुक्खू सरकार तीन साल का जश्न क्यों मना रही है?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 2:50 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 2:59 PM IST
शिमला: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद हिमाचल भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर तंज कसा है. जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिहार में तो कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस ऑल्टो गाड़ी में ही फिट आ जाएगी. यह गाड़ी मुख्यमंत्री को काफी पसंद नहीं है.
डिजास्टर एक्ट लागू होने के बावजूद क्यों मनाया जा रहा तीन साल का जश्न?
इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे की सुक्खू सरकार से पूछा है कि, जब प्रदेश में डिजास्टर लागू है, तो सरकार तीन साल पूरे होने के लिए किस बात का जश्न मना रही है. उन्होंने ने कहा कि अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो उसे जश्न का फैसला वापस लेना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार को विफल करार देते हुए 4 दिसंबर को धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है.
'आगामी चुनाव में हिमाचल में ऑल्टो गाड़ी में ही फिट आ जाएगी कांग्रेस'
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है, "कांग्रेस सरकार तीन साल में एक भी नई योजना शुरू नहीं कर पाई और पिछली भाजपा सरकार की हिम केयर, सहारा, स्वावलंबन, गृहिणी सुविधा और जन मंच जैसी जनकल्याण योजनाएं बंद कर दीं. इन योजनाओं का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा और कांग्रेस के नेताओं के पास अपने तीन साल में गिनाने के लिए कोई एक उपलब्धि भी नहीं है. अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो उसे जश्न का फैसला वापस लेना चाहिए."
युवा रोजगार के लिए पेंशनर पेंशन के लिए परेशान: जयराम ठाकुर
जयराम ठाकुर ने कहा कि, प्रदेश में आज भी डिजास्टर एक्ट लागू है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे, ट्रेजरी से 10 हजार रुपए से अधिक निकालने पर रोक है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, प्रदेश में पेंशनर परेशान हैं और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ऐसे माहौल में जश्न मनाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा है.
कांग्रेस सरकार पर राजीव बिंदल ने लगाए गंभीर आरोप
वहीं, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव ने कहा है कि, "कांग्रेस सरकार आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार साबित हुई है. पिछले तीन साल आर्थिक बदहाली, कर्ज, झूठी गारंटियों, अपराधों की बढ़ोतरी और संस्थानों को बंद करने जैसे फैसलों के साल रहे हैं. भाजपा जनता की आवाज बुलंद कर रही है और 4 दिसंबर को जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा. बिहार के चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, इसका असर हिमाचल में भी साफ दिख रहा है."
