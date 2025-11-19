ETV Bharat / state

बिहार में बोलेरो में फिट आने के बाद, अब हिमाचल में ऑल्टो में फिट होगी कांग्रेस: जयराम ठाकुर

शिमला: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद हिमाचल भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है. हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर तंज कसा है. जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिहार में तो कांग्रेस बोलेरो गाड़ी में फिट हो गई, लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस ऑल्टो गाड़ी में ही फिट आ जाएगी. यह गाड़ी मुख्यमंत्री को काफी पसंद नहीं है.

डिजास्टर एक्ट लागू होने के बावजूद क्यों मनाया जा रहा तीन साल का जश्न?

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे की सुक्खू सरकार से पूछा है कि, जब प्रदेश में डिजास्टर लागू है, तो सरकार तीन साल पूरे होने के लिए किस बात का जश्न मना रही है. उन्होंने ने कहा कि अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म है तो उसे जश्न का फैसला वापस लेना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार को विफल करार देते हुए 4 दिसंबर को धर्मशाला के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार के जनविरोधी फैसलों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही है.