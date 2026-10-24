“हम राजपूत स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, मैं आपकी जगह होता तो छोड़ देता मंत्रिमंडल”, रोहित ठाकुर पर जयराम ठाकुर का तंज
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर CM सुक्खू को घेरा. मंत्रियों के सम्मान और मंत्रिमंडल की बैठकों को लेकर उठाए सवाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:53 PM IST
शिमला: शनिवार को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह पहुंचे. जहां उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर जमकर निशाना साधा और जुब्बल कोटखाई के विधायक और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मंत्रिमंडल से इस्तीफे देने की सलाह दी.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, “हम राजपूत सम्मान और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं. अगर मैं आपकी जगह होता, तो मंत्रिमंडल छोड़ देता. जब मंत्रिमंडल में मंत्रियों को ही सम्मान नहीं मिल रहा, तो ऐसे मंत्रिमंडल में बने रहने का क्या औचित्य है”.
जयराम ठाकुर ने कहा मंडी में स्कूल का शिक्षा मंत्री उद्घाटन करने पहुंच गए थे. कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, पंडित को बुलाया गया था, उद्घाटन पट्टिका लगाई गई थी और बैंड-बाजे वाले भी पहुंच चुके थे. इसी दौरान मुख्यमंत्री का फोन आया और मंत्री को उद्घाटन नहीं करने के लिए कहा गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में स्कूल का उद्घाटन प्रियंका गांधी के आने पर किए जाने की बात कही गई. इस पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, लेकिन वह किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच तालमेल को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि जब मंत्रियों को ही उचित सम्मान नहीं मिल रहा, तो सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
वहीं, जयराम ठाकुर ने कहा पिछले महीने तीन बार कैबिनेट बैठक तय होने के बावजूद उन्हें स्थगित करना पड़ा. मंत्रियों के समय नहीं होने और बैठक में शामिल न होने की बात सामने आई. जब मुख्यमंत्री पर उनके अपने मंत्रियों का ही भरोसा नहीं है, तो सरकार किसके भरोसे चल रही है.
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