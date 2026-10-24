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“हम राजपूत स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं, मैं आपकी जगह होता तो छोड़ देता मंत्रिमंडल”, रोहित ठाकुर पर जयराम ठाकुर का तंज

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: शनिवार को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई में पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह पहुंचे. जहां उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर जमकर निशाना साधा और जुब्बल कोटखाई के विधायक और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मंत्रिमंडल से इस्तीफे देने की सलाह दी.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर तंज कसते हुए पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, “हम राजपूत सम्मान और स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं. अगर मैं आपकी जगह होता, तो मंत्रिमंडल छोड़ देता. जब मंत्रिमंडल में मंत्रियों को ही सम्मान नहीं मिल रहा, तो ऐसे मंत्रिमंडल में बने रहने का क्या औचित्य है”.