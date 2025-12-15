ETV Bharat / state

पीएम मोदी के खिलाफ हुई आपत्तिजनक नारेबाजी पर भड़के जयराम, बोले- जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी

पूर्व सीएम ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों की कड़ी भर्त्सना की है. जयराम ठाकुर ने कहा, 'यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा, कुंठा और गिरते वैचारिक स्तर का स्पष्ट प्रमाण है. प्रधानमंत्री के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं के मानसिक दिवालियापन और जनता द्वारा नकार दिए जाने की हताशा है. इसी कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आला नेताओं द्वारा बार-बार नरेंद्र मोदी को चुनने वाली जनता और प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है'.

शिमला : रविवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारे को लेकर देश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक में सियासत गरम है. जहां संसद में सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्ष को घेरा. वहीं, अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की नकारात्मक और ओछी राजनीति का सहारा ले रही है, जिसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. इस घटिया कृत्य के लिए कांग्रेस के नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

'सीएम सुक्खू के सामने पीएम के खिलाफ हुई नारेबाजी'

जयराम ठाकुर ने कहा, यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की इस रैली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे और उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के नारे लगाए गए. लेकिन सीएम ने इसका विरोध भी नहीं किया. यह न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि हिमाचल प्रदेश की गरिमा और छवि को भी ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है. प्रधानमंत्री के खिलाफ मर्यादाहीन टिप्पणी करने वालों को देश सबक सिखाएगा.

'जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे-जैसे देश की जनता कांग्रेस को नकारती जा रही है, वैसे-वैसे कांग्रेस अपने नैतिक और राजनीतिक स्तर से लगातार गिरती जा रही है. मुद्दों, नीतियों और जनहित के सवालों पर चर्चा करने में असफल कांग्रेस अब गाली-गलौज और घटिया नारेबाजी की राजनीति पर उतर आई है. बिहार का चुनाव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं. बिहार में भी कांग्रेस और उसके नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया और उसकी ऐतिहासिक दुर्गति सबके सामने है.

'कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा'

कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री का अपमान करके वह अपने हारे नकारे नेताओं की खुशामद भले कर ले, लेकिन देश वासियों का विश्वास नहीं जीत सकती है. जिस तरह बिहार में कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति हुई, उसी तरह आने वाले समय में देश भर में कांग्रेस की दुर्गति होगी. कांग्रेस की यह अराजकता और निकृष्टता की पराकाष्ठा को यह देश कभी माफ नहीं करेगा.

