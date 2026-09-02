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सदन में हिमाचल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, विपक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति

जयराम ठाकुर ने कहा, "सरकार विश्वविद्यालयों को किसी विभाग की तरह चलाना चाहती है और उनकी स्वायत्तता खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार को पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्ती करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमों के तहत संचालित होते हैं".

शिमला: विधानसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. विधेयक को लेकर विपक्ष ने सदन में कड़ी आपत्ति जताई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार विश्वविद्यालयों को अपने अधीन लाकर चलाना चाहती है. यदि विश्वविद्यालय में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच करवाई जानी चाहिए, न कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म किया जाए. सरकार पहले भी कई कानूनों को लेकर न्यायालय से फटकार झेल चुकी है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सुक्खू 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री बने थे और 22 दिसंबर को पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी. पुलिस पेपर लीक मामले में सीबीआई की अनुशंसा के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई. जांच में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बजाय उन्हें प्रमोशन देने के साथ महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी गई.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल में कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हिमाचल पर 1.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है. केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को लगातार मदद मिल रही है, लेकिन प्रदेश सरकार जनता के सामने झूठ बोलने का काम कर रही है. जयराम ठाकुर ने सरकार की नीतियों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए.

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