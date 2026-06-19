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'OPS का विरोध भाजपा ने न पहले किया और न अब कर रही है, कर्मचारियों को बरगला रही कांग्रेस'

उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर उन्होंने ना पहले टिप्पणी की है और ना ही टिप्पणी करने की आवश्यकता है. कर्मचारियों का हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कांग्रेस कर्मचारियों को गुमराह कर रही है. हमने पहले भी कर्मचारियों को हितों का ध्यान रखा है और आगे भी कर्मचारी का हितों का ध्यान रखा जाएगा.

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी जब ओपीएस की मांग उठी तो कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि वह कर्मचारियों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता हासिल करने के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी और उसका फायदा भी कांग्रेस को चुनावो में जरूर मिला होगा.

ओपीएस को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. पूर्व सीएम जयराम ने कहा, 'ओपीएस का विरोध बीजेपी ने ना पहले किया था और ना ही अब कर ही है. कांग्रेस कर्मचारियों के बीच जाकर मुद्दा बनाकर कर्मचारियों को बरगलाने की कोशिश कर रही है'.

शिमला: हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस नेता तक भाजपा के सत्ता में आने पर ओपीएस को बंद करने की बात कर रहे हैं. वहीं, ओपीएस को लेकर उठे विवाद पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लीयर किया है. साथ ही कांग्रेस पर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.

'ओपीएस के चलते आया आर्थिक संकट'

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ओपीएस के चलते जो आर्थिक संकट आया है, उससे बचने के लिए यूपीएस को लागू करने के लिए कैसे रास्ता निकाला जा सके? इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं. अधिकारी इसको लेकर उन्हें बता रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि वे यूपीएस में जा रहे है या नहीं?

किशाऊ बांध परियोजना को लेकर CM को घेरा

किशाऊ बांध परियोजना को लेकर जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा लग रहा है, मानो आज तक उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है. जयराम ठाकुर ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना के संबंध में उनकी सरकार ने जो मुद्दे और सुझाव केंद्र सरकार के समक्ष रखे थे, उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ी है. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के पक्ष में कई महत्वपूर्ण बातों को स्वीकार किया है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत और जिला परिषद चुनावों में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिला है और जनता ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है. उन्होंने दावा किया कि इन चुनावों का असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि 12 में से 10 स्थानों पर भाजपा की जिला परिषद बनने जा रही है, लेकिन घबराई हुई कांग्रेस सरकार जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं करवा रही है.

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