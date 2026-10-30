'2027 में हिमाचल से होगी कांग्रेस की विदाई, सत्ता में आते ही बंद संस्थानों को खोलेगी भाजपा'
Jairam Thakur Slams Congress: 2029 में देश की जनता नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाएगी: जयराम ठाकुर
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:11 PM IST
नालागढ़: सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरोला में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ने भाजपा कार्यकर्ता को संबोधित किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा भाजपा सत्ता में आते ही बंद संस्थान खोलेगी और जनविरोधी फैसलों की समीक्षा करेगी.
जयराम ठाकुर ने कहा, "2029 में देश की जनता नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाएगी. जबकि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है".
नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी गारंटियां पूरी नहीं करने और प्रदेश के विकास कार्य ठप करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई थी और अब जनता को इसका जवाब 2027 के चुनाव में देना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने, युवाओं को रोजगार और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी गारंटियां पूरी नहीं की गईं.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर कांग्रेस शासनकाल में बंद किए गए सभी संस्थानों को जनहित में दोबारा खोला जाएगा और सरकार के पांच साल के कार्यकाल के जनविरोधी फैसलों की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दुर्भावना से एफआईआर दर्ज की जा रही है.
प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए जयराम ने कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे. उन्होंने अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए दावा किया कि पांच वर्षों में अकेले नालागढ़ क्षेत्र में करीब 600 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए थे. वहीं, वर्तमान सरकार में सड़कों की हालत खराब है और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केंद्र की भाजपा सरकार को गिराने के सपने देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस बार-बार उन्हें नए रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही.
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