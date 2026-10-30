ETV Bharat / state

'2027 में हिमाचल से होगी कांग्रेस की विदाई, सत्ता में आते ही बंद संस्थानों को खोलेगी भाजपा'

नालागढ़ दौरे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

नालागढ़: सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरोला में नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ने भाजपा कार्यकर्ता को संबोधित किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा भाजपा सत्ता में आते ही बंद संस्थान खोलेगी और जनविरोधी फैसलों की समीक्षा करेगी.

जयराम ठाकुर ने कहा, "2029 में देश की जनता नरेंद्र मोदी को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाएगी. जबकि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की विदाई तय है".