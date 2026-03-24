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पेट्रोल-डीजल पर सेस अनाथ और विधवाओं के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए लगाया गया: जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने CM पर तंज कसते हुए कहा, जब अधिकारी छोड़कर मुख्यमंत्री बजट बनाते हैं तो ऐसे प्रावधान देखने को मिलते हैं.

Leader of Opposition Jairam Thakur
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@HimachalAssembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:06 AM IST

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Updated : March 24, 2026 at 10:35 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 21 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया. सोमवार को विधानसभा के भीतर बजट अनुमानों पर चर्चा शुरू हो गई है. चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष पर व्यंग के ख़ूब बाण चलाए. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पर भी चुटकी ली और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी घेरा.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्री पर निशाना

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अब भगवान ही मालिक है. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि, जब अधिकारी छोड़कर मुख्यमंत्री बजट बनाते हैं तो ऐसे प्रावधान देखने को मिलते हैं. इस दौरान जयराम ठाकुर ने पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का मामला उठाया. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ये पैसा अनाथ और विधवाओं के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने के लिए रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास अगर हौसला और हिम्मत है तो जनता को बताएं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@HimachalAssembly)

'अध्यक्ष जी...सिर्फ दिल में जगह है बजट में नहीं'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बजट पर चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य रख रहे थे तभी मुख्यमंत्री उठकर जाने लगे. ऐसे में जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को टोकते हुए कहा "एक तो चले ही जाते हैं... कभी रुक लिया करो." मामला यहीं नहीं थमा नेता प्रतिपक्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री ने दिल तो विधानसभा अध्यक्ष से लगा रखा है... हर जगह केवल नदौन और देहरा हो रहा है. सब कुछ नदौन देहरा में है प्रदेश का कौन है मालूम नहीं." उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को लपेटे में लिया और कहा "आपको दिल में जगह दी हुई है.... बजट में जगह नहीं है लेकिन दिल में है."

'मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ'

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों में विरोधाभास है. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बजट भाषण का संदर्भ देते हुए पढ़ा कि हिमाचल कभी रिवेन्यू सरप्लस राज्य नहीं बन सकता इसके कुछ बुनियादी कारण है. मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में एक तरफ़ तो कहते हैं कि हिमाचल कभी रेवेन्यू सरप्लस राज्य नहीं बन सकता. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाने का दावा करते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक पल में कुछ कहते हैं और दूसरे पल में कुछ और. नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हिमाचल अगर रिवेन्यू सरप्लस राज्य नहीं बन सकता तो आत्मनिर्भर राज्य कैसे बनेगा. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ, ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है.

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Last Updated : March 24, 2026 at 10:35 AM IST

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