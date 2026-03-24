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पेट्रोल-डीजल पर सेस अनाथ और विधवाओं के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए लगाया गया: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( @HimachalAssembly )