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'वाहियात लोग, लगाते हैं वाहियात आरोप', PM मोदी से मुलाकात के बाद शिमला लौटते ही कांग्रेस पर भड़के जयराम ठाकुर

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात के बाद शिमला वापस लौट आए हैं. नेता प्रतपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है.

'वाहियात लोग, लगाते हैं वाहियात आरोप'

कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप 'नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में हिमाचल का फंड रुकवाने जाते हैं', पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है, "आज मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूं. वाहियात लोग ही ऐसे वाहियात आरोप लगाते हैं. हमें अपने नेता से मिलने के लिए उनसे पूछकर जाना होगा. ये सौभाग्य की बात है कि हम हिमाचल से जाकर उनसे मिल पाते हैं, उनके शीर्ष नेता तो हिमाचल में रहकर भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं."