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'वाहियात लोग, लगाते हैं वाहियात आरोप', PM मोदी से मुलाकात के बाद शिमला लौटते ही कांग्रेस पर भड़के जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, प्रधानमंत्री से प्रदेश की आर्थिक स्थिति समेत विभिन्न विषयों पर अहम बातचीत हुई है.

Leader of Opposition Jairam Thakur on Sukhu Govt
नेता प्रतपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 2:46 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात के बाद शिमला वापस लौट आए हैं. नेता प्रतपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर भी प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है.

'वाहियात लोग, लगाते हैं वाहियात आरोप'

कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप 'नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में हिमाचल का फंड रुकवाने जाते हैं', पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है, "आज मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूं. वाहियात लोग ही ऐसे वाहियात आरोप लगाते हैं. हमें अपने नेता से मिलने के लिए उनसे पूछकर जाना होगा. ये सौभाग्य की बात है कि हम हिमाचल से जाकर उनसे मिल पाते हैं, उनके शीर्ष नेता तो हिमाचल में रहकर भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं."

नेता प्रतपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

कांग्रेस के आरोपों पर भड़के जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाक़ात नहीं करना चाहते हैं. वे सिर्फ़ अपने बड़े नेताओं को ख़ुश करने में लगे हैं. मुझे उम्मीद है कि अगर मुख्यमंत्री से मिलना चाहें तो प्रधानमंत्री से मुलाकात अवश्य हो सकती है. अपने नेता से मिलने के लिए उन्हें कांग्रेस की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है.

'राहुल गांधी को सीखना चाहिए ड्रेस कोड'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को ड्रेस कोड सिखाया जा रहा है. ड्रेस कोड तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सीखना चाहिए. हिमाचल प्रदेश आकर कांग्रेस के सह प्रभारी स्टेट गेस्ट बनकर घूम रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि मीडिया में भी इन खबरों की कोई चर्चा नहीं है."

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