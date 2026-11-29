जयराम बोले- हाटी के मामा की तरफ से हाटियों को बधाई और शुभकामनाएं, कांग्रेस की लेट लतीफी से लाभ मिलने में हुई देरी
हाटी समुदाय के ST दर्जे पर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले परजयराम ठाकुर ने दी बधाई, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:05 PM IST
मंडी: हिमाचल हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय के एसटी दर्जे को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद हाटी समुदाय के बीच खुशी की लहर है. जगह-जगह लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.
जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट से जीत मिलने पर हाटी समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. आज मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि 'हाटी समुदाय के लोग मुझे प्यार से मामा कहकर पुकारते हैं और इस जीत के लिए मामा की तरफ से सभी को बधाई और शुभकामनाएं. तीन वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद पिछले कल हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाओं को खारिज करके हाटी समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिया है.' जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाटी समुदाय के दर्द को समझते हुए उन्हें जनजातिय का दर्जा दिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट चले जाने के कारण यह मामला अधर में लटक गया था, लेकिन अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और हाटी समुदाय को उनका हक मिलना शुरू हो गया है.
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने भी बरती लापरवाही
जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हाटी समुदाय को उनका हक दिलाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया. जयराम ठाकुर ने कहा कि जब मैं सीएम था तो हाटी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री से मिले थे और यह दर्जा दिलाने की मांग रखी थी. केंद्र सरकार ने इस मांग पर बिल लाकर उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा दिया. बाद में जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो प्रदेश सरकार ने बार-बार इस पर जबावतलबी करके हाटी समुदाय को उनका हक दिलाने में विलंब किया. कांग्रेस सरकार की लेटलतीफी के कारण 50 दिनों बाद यह हक मिलना शुरू हो पाया था.
हाईकोर्ट में दी गई थी मामले को चुनौती
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद इस निर्णय को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की ओर से सिविल रिट याचिका दाखिल कर हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे. याचिकाकर्ताओं का मामला अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने से क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों और हितों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा था. HC ने अपने फैसले में कहा संसद के बने कानून से समुदाय को कोर्ट एक्सक्लूड नहीं कर सकता. हाई कोर्ट ने समान मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया. हाईकोर्ट ने कहा संसद से दिए गए अधिकार पर निर्णय करना न्यायालय के दायरे में नहीं है.
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