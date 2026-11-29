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जयराम बोले- हाटी के मामा की तरफ से हाटियों को बधाई और शुभकामनाएं, कांग्रेस की लेट लतीफी से लाभ मिलने में हुई देरी

जयराम ठाकुर ( PIC CREDIT: JAIRAM THAKUR FACEBOOK )

मंडी: हिमाचल हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय के एसटी दर्जे को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद हाटी समुदाय के बीच खुशी की लहर है. जगह-जगह लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं और आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट से जीत मिलने पर हाटी समुदाय को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. आज मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि 'हाटी समुदाय के लोग मुझे प्यार से मामा कहकर पुकारते हैं और इस जीत के लिए मामा की तरफ से सभी को बधाई और शुभकामनाएं. तीन वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद पिछले कल हाईकोर्ट ने तीनों याचिकाओं को खारिज करके हाटी समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय दिया है.' जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाटी समुदाय के दर्द को समझते हुए उन्हें जनजातिय का दर्जा दिया था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट चले जाने के कारण यह मामला अधर में लटक गया था, लेकिन अब सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और हाटी समुदाय को उनका हक मिलना शुरू हो गया है.