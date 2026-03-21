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Himachal Budget: '9,668 करोड़ के घाटे का बैक गियर बजट, वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा हिमाचल'

जयराम ठाकुर ने कहा कि, "प्रदेश का इतना नुकसान हो गया है कि इसकी भरपाई के लिए बहुत सारा वक्त लगेगा और न जाने कब होगा. 9,658 करोड़ रुपए के घाटे का ये बजट प्रस्तुत किया गया है. इसकी भरपाई कबतक हो पाएगी, कहना बहुत मुश्किल है. प्रदेश में विकास के लिए तो पैसा बचा ही नहीं है. हिमाचल प्रदेश में फाइनेंसियल इमरजेंसी की स्थिति है. वित्तीय आपात से पहले की स्टेज आ चुकी है. पहले की स्टेज ये है कि मुख्यमंत्री ने 30 और 20 फीसदी सैलरी डेफर करने का ऐलान कर दिया. वर्तमान में प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, उसे स्वीकारने में क्या कठिनाई है. हैरानी की बात यह है कि बजट भाषण के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तरखंड की तरह हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकता. इसे मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया. दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बार-बार कहते हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाएगा."

जयराम ठाकुर ने कहा कि, 9 हजार 668 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया है. हिमाचल प्रदेश वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है. विधायकों और अधिकारियों का 30 प्रतिशत वेतन डेफर का निर्णय केवल राजनीतिक दृष्टि से अपना कार्यकाल निकालने के लिए गया. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी हिमाचल विरोधी नहीं कांग्रेस विरोधी है. साथ ही उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास ने की निधि को आधा करने के फैसले को विधायक इंस्टीट्यूट पर हमला बताया है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, 4 घंटे 9 मिनट का लंबा और नीरस बजट पेश किया गया. बजट में कुछ नहीं था, इसलिए रणनीति के तहत इसे लंबा किया गया. आमतौर पर बजट हर साल आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार बजट पीछे चला गया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों में भी बजट को लेकर निराशा दिखाई दी और बीच-बीच में मंत्री और विधायक सदन से बाहर जाते रहे.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का यह चौथा बजट था. अब केवल चुनावी साल का बजट बाकी रह गया है. सदन के भीतर 29 बजट प्रस्तुत होते देखा है और बतौर मुख्यमंत्री 5 बजट स्वयं पेश किया. लेकिन, इस बजट में बजट की गरिमा तार-तार कर दी गई. पहली बार देखा गया कि बजट तीन चरणों में प्रस्तुत किया गया. बजट में एक शब्द पर आपत्ति जताने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सदन स्थगित नहीं होगा, इस पर विधानसभा अध्यक्ष बेबस नज़र आए."

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना चौथा बजट ₹54,928 करोड़ का पेश कर दिया है. 4 घंटे से ज्यादा लंबे बजट भाषण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है. बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नीरस और 9,668 करोड़ के घाटे का बजट बताया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहली बार बजट तीन चरणों में पढ़ा गया. हिमाचल वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है और विपक्ष के विधायक भी बजट से निराशा हैं. उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को आधा करने के फैसले को विधायक इंस्टीट्यूट पर हमला बताया है.

'हिमाचल प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बैक गियर बजट'

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू द्वारा पेश वर्ष 2026 के बजट को 'हिमाचल प्रदेश को पीछे ले जाने वाला बैक गियर बजट' करार दिया. उन्होंने कहा कि, प्रदेश के इतिहास में ऐसा बजट कभी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में हजारों करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई हो. लगभग ₹4000 करोड़ की कटौती का सीधा असर प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं पर पड़ेगा और हर क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित होंगे. सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि के बजट को केवल केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रावधानों से जोड़कर 'किताब मोटी करने' का काम किया है, जबकि वास्तविक राज्य स्तरीय पहल नगण्य है."

'जनता को गुमराह कर रही सरकार'

राजीव बिंदल ने कहा कि, "पिछले तीन वर्षों से कांग्रेस सरकार केंद्र की मोदी सरकार को कोसने में लगी रही है और चौथे बजट की शुरुआत भी उसी मानसिकता के साथ की गई, जबकि सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश में चल रही अधिकांश योजनाएं केंद्र प्रायोजित हैं और प्रदेश का विकास केंद्र सरकार के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है. बिंदल ने कांग्रेस की 2022 की गारंटियों को 'सबसे बड़ा झूठ' बताते हुए कहा कि सरकार इन वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है. पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी नौकरी नहीं दी गई. 28 लाख महिलाओं को ₹1500 प्रति माह देने की गारंटी भी 40 महीने बीत जाने के बाद पूरी नहीं हुई. इसी तरह ₹100 लीटर दूध खरीद की गारंटी को घटाकर ₹60 लीटर तक सीमित करने की बात कर सरकार जनता को गुमराह कर रही है."

'कागजों तक सीमित 5 लाख रोजगार सृजन का वादा'

भाजपा प्रदेश अध्यक्षने कहा कि, 5 लाख रोजगार सृजन का वादा भी केवल कागजों तक सीमित रह गया है. प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ यह बजट एक बार फिर 'भद्दा मजाक' साबित हुआ है. बजट में कानून व्यवस्था को सुधारने, बढ़ते माफिया राज पर नियंत्रण, अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता और बंद किए गए संस्थानों को फिर से खोलने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है. उल्टा, सरकार द्वारा और संस्थान बंद करने के संकेत दिए गए हैं, जो प्रदेश की जनता के साथ सीधा धोखा है. यह बजट केवल खोखले आंकड़ों का पुलिंदा है, जिसमें न तो विकास की स्पष्ट दिशा है और न ही जनता को राहत देने की कोई ठोस योजना.

कांग्रेस ने हिमाचल को आर्थिक संकट में धकेला: हर्ष महाजन

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि, "₹54,928 करोड़ का बजट पिछले वर्ष के ₹58,514 करोड़ से कम है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है. सरकार को अपनी वित्तीय विफलता स्वीकार करते हुए कर्मचारियों का वेतन तक स्थगित करना पड़ा. एक तरफ सरकार वेतन रोक रही है, दूसरी तरफ अपनी नीतिगत विफलताओं को छिपाने के लिए छोटे-छोटे मानदेय बढ़ाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है. यह बजट विकास का नहीं, वित्तीय दिवालियापन का दस्तावेज है."

गारंटियों का झूठ फिर दोहराया है. बजट में केवल घोषणाएं, जमीन पर शून्य है. सरकार ने फिर 100% गारंटी पूरी करने का दावा किया है, जबकि 3 साल में एक भी प्रमुख गारंटी पूरी नहीं हुई. कर्मचारियों के वेतन का 3% से लेकर 50% तक स्थगन इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है. जब सरकार खुद वेतन नहीं दे पा रही, तो विकास क्या करेगी? - डॉ. सिकंदर कुमार, राज्य सभा सांसद

किसान, जवान और गरीब,सभी को धोखा देने वाला बजट: सुरेश कश्यप

लोक सभा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि, किसान, जवान और गरीब सभी वर्ग को धोखा देने वाला बजट है सरकार ने दूध और फसलों के एमएसपी बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन किसानों को वास्तविक भुगतान और मार्केट सपोर्ट नहीं मिल रहा. 1 लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी सिर्फ चुनावी स्टंट है. घोषणाओं की खेती, लेकिन किसानों के खेत सूखे पड़े हैं.

कर्ज, कटौती और कर यही कांग्रेस का बजट मॉडल: अनुराग ठाकुर

कर्ज, कटौती और कर, यही कांग्रेस का बजट मॉडल है. कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है और अब वेतन स्थगन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं. बजट में कोई ठोस आर्थिक रोडमैप नहीं है और केवल घोषणाओं के जरिए जनता को गुमराह किया जा रहा है. यह बजट नहीं, कांग्रेस का 'मैनेजमेंट ऑफ फेल्योर है. - अनुराग ठाकुर, भाजपा लोकसभा सांसद

₹54,928 करोड़ का बजट, लेकिन प्राथमिकताएं पूरी तरह गायब: डॉ राजीव भारद्वाज

लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि, ₹54,928 करोड़ का बजट, लेकिन प्राथमिकताएं पूरी तरह गायब है. वेतन स्थगन और योजनाओं की भरमार– नीति नहीं, केवल दिखावा है. सरकार ने वित्तीय अनुशासन के नाम पर वेतन रोक दिया, लेकिन खर्च की प्राथमिकताओं पर कोई स्पष्टता नहीं है. कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन रोकना सरकार की असफल आर्थिक नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है. जनता से बलिदान मांगने वाली सरकार खुद जवाबदेही से भाग रही है.

महिलाओं और युवाओं के नाम पर घोषणाएं, लेकिन हकीकत में निराशा: कंगना रनौत

लोक सभा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि, "महिलाओं और युवाओं के नाम पर घोषणाएं, लेकिन हकीकत में निराशा है. सरकार महिलाओं को ₹1500 देने की बात कर रही है, लेकिन तीन साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने की बजाय सरकार उन्हें केवल ट्रेनिंग और भत्ते के नाम पर बहला रही है. यह बजट उम्मीद नहीं, निराशा और धोखे का प्रतीक है."

प्रदेश की प्रगति रोकने वाला दिशाहीन बजट: प्रेम कुमार धूमल

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश बजट 2026 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे प्रदेश की प्रगति को बाधित करने वाला और दूरदृष्टि से विहीन बजट करार दिया. उन्होंने कहा कि, "पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ₹3,586 करोड़ की कमी यह दर्शाती है कि सरकार विकास कार्यों को गति देने के बजाय उन्हें सीमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इस कटौती का सीधा असर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और ग्रामीण विकास जैसी बुनियादी योजनाओं पर पड़ेगा."

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि, बजट में कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्य सरकार की ओर से ठोस नई पहल का अभाव है. कांग्रेस सरकार द्वारा 2022 में दी गई गारंटियां आज भी अधूरी हैं. एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ, जबकि 5 लाख रोजगार सृजन का दावा भी केवल घोषणाओं तक सीमित है. 28 लाख महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह देने की योजना भी 40 महीने बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है.

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