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जब हाटियों के मामा जयराम ठाकुर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा, सिरमौर के नेता ने कहा था-अगर हाटी का काम नहीं हुआ तो मुझे टिकट मत देना

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार 28 नवंबर को हाटी समुदाय के जनजातीय दर्जे से जुड़े मामले में अहम फैसला दिया. हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के केंद्र सरकार के फैसले को कुछ संगठनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद से दशकों पुरानी मांग से जुड़े कई रोचक किस्से शेयर किए जा रहे हैं. शिलाई से भाजपा के विधायक रहे बलदेव तोमर ने हाटी आंदोलन में सक्रिया भूमिका निभाई है. हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की मांग को लेकर कई दशकों तक आंदोलन हुए. इसी बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, उसमें जयराम ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे बलदेव तोमर ने उनसे कह दिया था कि यदि हाटी का मामला नहीं सुलझा तो उन्हें टिकट (शिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी) न दिया जाए.

जयराम ठाकुर ने एक आयोजन में कहा कि एक दिन बलदेव तोमर से मेरी बात हुई. इसने (बलदेव तोमर) कहीं बयान दे दिया कि अगर हाटी नहीं हुआ आनी हाटी का मसला नहीं सुलझा तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा. आगे जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने तोमर को फोन करके पूछा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? इस पर बलदेव तोमर ने कहा-सच्ची बात कह रहा हूं मैं, अगर ये हाटी का मसला न सुलझा को टिकट मत देना. जयराम ठाकुर ने कहा कि वे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कमिटमेंट क्या होती है, इससे पता चलता है. आजकल टिकट कौन छोड़ता है?