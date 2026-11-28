जब हाटियों के मामा जयराम ठाकुर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा, सिरमौर के नेता ने कहा था-अगर हाटी का काम नहीं हुआ तो मुझे टिकट मत देना
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गिरपार घाटी पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक बलदेव तोमर की तारीफ की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 3:24 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार 28 नवंबर को हाटी समुदाय के जनजातीय दर्जे से जुड़े मामले में अहम फैसला दिया. हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के केंद्र सरकार के फैसले को कुछ संगठनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद से दशकों पुरानी मांग से जुड़े कई रोचक किस्से शेयर किए जा रहे हैं. शिलाई से भाजपा के विधायक रहे बलदेव तोमर ने हाटी आंदोलन में सक्रिया भूमिका निभाई है. हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने की मांग को लेकर कई दशकों तक आंदोलन हुए. इसी बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, उसमें जयराम ठाकुर बता रहे हैं कि कैसे बलदेव तोमर ने उनसे कह दिया था कि यदि हाटी का मामला नहीं सुलझा तो उन्हें टिकट (शिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी) न दिया जाए.
जयराम ठाकुर ने एक आयोजन में कहा कि एक दिन बलदेव तोमर से मेरी बात हुई. इसने (बलदेव तोमर) कहीं बयान दे दिया कि अगर हाटी नहीं हुआ आनी हाटी का मसला नहीं सुलझा तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा. आगे जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने तोमर को फोन करके पूछा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? इस पर बलदेव तोमर ने कहा-सच्ची बात कह रहा हूं मैं, अगर ये हाटी का मसला न सुलझा को टिकट मत देना. जयराम ठाकुर ने कहा कि वे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कमिटमेंट क्या होती है, इससे पता चलता है. आजकल टिकट कौन छोड़ता है?
इसी मसले से जुड़ा एक रोचक वाकया नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के शिलाई दौरे से जुड़ा है. जयराम ठाकुर एक जनसभा में आए थे तो वहां नारे लगाए गए कि हाटी का मामा कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो. इस नारे के बीच जयराम ठाकुर ने जनसभा में कहा कि हम पहाड़ी लोग ऐसे होते हैं कि एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो पहाड़ के लोग उसे पूरी शिद्दत से निभाते हैं. हाटियों के साथ जुड़े इस रिश्ते को हम भी पूरी लगन से निभाएंगे. जयराम ठाकुर ने ये बातें शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा में इसी साल सितंबर महीने में कही थी.
दरअसल, शिलाई के विधायक रहे भाजपा नेता बलदेव तोमर ने हाटी आंदोलन में पूरा समर्थन दिया था. अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने गिरिपार के सभी लोगों को बधाई दी है. वहीं, हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हुई थीं, वहां केस लड़ रहे वकील और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के मुखिया अनिल कुमार मंगेट ने भी फैसला आने के बाद कहा कि सभी को मिलजुलकर रहना चाहिए. गिरिपार के लोग पहले भी मिलजुलकर रहते थे. एडवोकेट अनिल मंगेट के इस बयान को हाटी जनजातीय समुदाय नाम से सोशल मीडिया पन्ना चलाने वाले गिरिपार के लोगों ने भी खूब सराहा है. इस पन्ने पर कहा गया है कि जीत में भी अहंकार नहीं, सिर्फ एकता व प्रेम गिरिपार की असली पहचान है.
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