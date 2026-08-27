हिमाचल में लॉटरी शुरू करने पर बवाल, विपक्ष ने घेरा तो CM सुक्खू बोले- जिसे खरीदना है खरीदे, यह अनिवार्य नहीं
सरकार ने लॉटरी से करीब 100 करोड़ रुपये सालाना राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसकी SOP भी जारी कर दी गई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 4:56 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिवाली से लॉटरी शुरू करने के सरकार के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है. सरकार जहां लॉटरी के जरिए प्रदेश की आय बढ़ाने की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर युवाओं को गलत दिशा में ले जाने और निजी फायदे के लिए लॉटरी शुरू करने का आरोप लगाया. वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि लॉटरी अनिवार्य नहीं होगी और इसे नियमों के तहत नियंत्रित तरीके से शुरू किया जाएगा.
'निजी फायदे के लिए सरकार शुरू कर रही लॉटरी'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पहले लॉटरी के कारण कई परिवार बर्बाद हुए हैं. कई लोगों ने लॉटरी की वजह से अपनी जमीन तक बेच दी थी. उन्होंने कहा कि इसी कारण भाजपा सरकार ने लॉटरी को बंद किया था. जयराम ठाकुर ने लॉटरी की तुलना नशे से करते हुए कहा कि एक बार इसकी लत लगने के बाद व्यक्ति इससे बाहर निकलना मुश्किल समझता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर लॉटरी शुरू करने जा रही है, जबकि इसका फायदा सरकार को निजी तौर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. सरकार के पास युवाओं के लिए रोजगार और विकास के मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं है. ऐसे में लॉटरी शुरू करने का फैसला गलत है. उन्होंने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की.
लॉटरी टेंडर को लेकर भी उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने लॉटरी के लिए जिस कंपनी को टेंडर दिए जाने की बात कही जा रही है, उस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस टेंडर और पूरी प्रक्रिया की जांच का विषय बन सकता है. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार लॉटरी के जरिए हिमाचल के युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला ले रही है.
सरकार ने रखा 100 करोड़ सालाना कमाई का लक्ष्य
उद्योग एवं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हिमाचल में सिंगल लाइन या सिंगल डिजिट लॉटरी शुरू नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों को जुए और सट्टेबाजी की लत से बचाना है. इसके लिए लॉटरी को नियमों और तय प्रक्रिया के तहत संचालित करने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि केरल और पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में वैध और नियंत्रित लॉटरी शुरू करने की योजना है. सरकार ने इससे करीब 100 करोड़ रुपये सालाना राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है. मंत्री ने कहा कि लॉटरी से जुड़े कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं का अध्ययन किया गया है. इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP तैयार की गई है और संबंधित फाइल वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजी गई है.
'लॉटरी खरीदना अनिवार्य नहीं'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉटरी को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि लॉटरी भाग्य का खेल है और किसी भी व्यक्ति के लिए इसे खरीदना अनिवार्य नहीं होगा. उन्होंने कहा कि जिसकी इच्छा होगी, वही लॉटरी खरीदेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से इस मामले में दिए गए पत्र और उठाए गए सवालों पर सरकार विचार करेगी.
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