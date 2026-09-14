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पंचायत प्रतिनिधियों से बोले जयराम, जब बाबा रामदेव और कंगना में हो सकता है समझौता तो आपमें क्यों नहीं

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने चुटीले अंदाज में कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने को कहा.

जयराम ठाकुर ने कंगना और जयराम पर ली चुटकी
जयराम ठाकुर ने कंगना और जयराम पर ली चुटकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 8:31 AM IST

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मंडी: हिमाचल प्रदेश में कुछ माह पहले संपन्न हुए पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का परचम फहराया है. वहीं दूसरी तरफ कई सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ही मुकाबला देखने को मिला. चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के विजयी और पराजित कार्यकर्ताओं के बीच आई कड़वाहट को पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने खास व्यंग्यात्मक लहजे में नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया.

जिला मंडी में नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह के दौरान जयराम ठाकुर ने मंच से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि छोटी-मोटी बातों पर आपसी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन जब बाबा रामदेव और कंगना में समझौता हो सकता है, तो आपकी क्या दिक्कत है. उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र सराज का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 90 प्रतिशत जगहों पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही था. अब चुनाव में जीत मिलने के बाद जब 'धाम' का निमंत्रण दिया जाता है उस समय असमंजस की स्थिति होती है. धाम में गए तो दूसरा मुंह बनाकर कहता है कि 'देखा ना मैं तो हारा ही तुम्हारी वजह से हूं'. इसलिए इस बार मैंने तय किया कि किसी की धाम में नहीं जाना है.

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. वोट मांगने जाएंगे और रास्ते में कोई अपना ही साथी मुंह फुलाकर खड़ा मिलेगा तो जनता पूछेगी कि 'इन्हें क्या हुआ है, ये तो बड़े मस्ती से काम करते थे. एक बार जो बात दिमाग में फंस जाती है, वो आसानी से नहीं निकलती. इसका इलाज यही है कि जो जीते हैं, वो खुद आगे बढ़कर अपने खिलाफ लड़े कार्यकर्ता के घर जाएं, बात करें और कहें कि आओ और अब सब भूलकर साथ काम करते हैं.

ये भी पढ़ें: 2027 चुनाव में पंचायत चुनावों से भी बुरा होगा कांग्रेस का हाल, भाजपा बनाएगी सरकार: जयराम ठाकुर

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KANGANA RANAUT CONTROVERSY
कंगना रनौत बाबा रामदेव
KANGANA IN RAMDEV CONTROVERSY

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