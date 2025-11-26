ETV Bharat / state

कानून व्यवस्था पर जयराम ने सुक्खू सरकार को घेरा, जगत नेगी ने विपक्ष पर ही फोड़ा ठिकरा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. ये सत्र 5 दिसंबर तक आयोजित होगा. सत्र को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक धर्मशाला पहुंचे हुए हैं. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज सुबह ही अपने दिल्ली के दौरे से वापस आए और कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे विधानसभा विंटर सेशन के लिए तपोवन पहुंचे. 'कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात' एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचा है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में हिमाचल की कानून व्यवस्था के हालात बिगड़े हैं. 'हार के डर चुनाव रोकने की कोशिश' जयराम ठाकुर ने कहा कि दिन दहाड़े गोलीबारी, लूट की घटनाएं, खनन माफिया और चिट्टा माफिया बढ़ते जा रहे हैं और सुक्खू सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है. पंचायती राज चुनावों को लेकर जयराम ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को हार का डर है. जयराम ठाकुर ने सरकार के तीन साल के कामकाज को निराशाजनक बताते हुए कहा कि विकास कार्य रुके पड़े हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा. 'कानून व्यवस्था बिगड़ने में विपक्ष का हाथ' वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला में सबसे लंबा शीतकालीन सत्र 8 बैठकों वाला आज से शुरू हो रहा है. सत्र को लंबा रखने के पीछे ये ही मंशा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक अपने मुद्दों को सदन के अंदर उठा सकें. नेगी ने कहा कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ने में विपक्ष के ही लोगों का हाथ है.