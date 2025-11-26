ETV Bharat / state

कानून व्यवस्था पर जयराम ने सुक्खू सरकार को घेरा, जगत नेगी ने विपक्ष पर ही फोड़ा ठिकरा

हिमाचल में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर नेता प्रतिपक्ष हमलावर, कैबिनेट मंत्री ने किया पलटवार.

Jairam Thakur on HP Law and order
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 2:09 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है. ये सत्र 5 दिसंबर तक आयोजित होगा. सत्र को लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक धर्मशाला पहुंचे हुए हैं. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज सुबह ही अपने दिल्ली के दौरे से वापस आए और कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे विधानसभा विंटर सेशन के लिए तपोवन पहुंचे.

'कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात'

एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचा है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में हिमाचल की कानून व्यवस्था के हालात बिगड़े हैं.

'हार के डर चुनाव रोकने की कोशिश'

जयराम ठाकुर ने कहा कि दिन दहाड़े गोलीबारी, लूट की घटनाएं, खनन माफिया और चिट्टा माफिया बढ़ते जा रहे हैं और सुक्खू सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है. पंचायती राज चुनावों को लेकर जयराम ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को हार का डर है. जयराम ठाकुर ने सरकार के तीन साल के कामकाज को निराशाजनक बताते हुए कहा कि विकास कार्य रुके पड़े हैं और भ्रष्टाचार बढ़ा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा.

'कानून व्यवस्था बिगड़ने में विपक्ष का हाथ'

वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धर्मशाला में सबसे लंबा शीतकालीन सत्र 8 बैठकों वाला आज से शुरू हो रहा है. सत्र को लंबा रखने के पीछे ये ही मंशा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक अपने मुद्दों को सदन के अंदर उठा सकें. नेगी ने कहा कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ने में विपक्ष के ही लोगों का हाथ है.

'जिस लहजे में सवाल, उस लहजे में जवाब'

आपदा के ऊपर चर्चा को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि पिछले मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने आपदा को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी और जब सरकार चर्चा करने लगी तो विपक्ष सदन से वॉकआउट करके बाहर चला गया था. विपक्ष के पास सदन में चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है. नेगी ने कहा कि विपक्ष जिस लहजे में सवाल पूछेगा, सदन के अंदर उसी लहजे में सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा.

'सड़कें बंद होने से चुनावों में हो रही देरी'

वहीं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पहले से ही डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है. अगर विपक्ष की भी बात सुनी जाए तो वो भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में अभी भी सड़कें बंद है और इसी बात को लेकर हम भी कह रहे हैं कि प्रदेश में अभी आपदा के चलते कई सड़कें बंद हैं. जिसके चलते पंचायती चुनाव कराने में असमर्थता है. उन्होंने कहा कि सरकार ये नहीं कहा है कि पंचायती चुनाव नहीं करवाएगी, हालात सुधरते ही आने वाले समय चुनाव करवाए जाएंगे.

केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात

मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की और बिहार चुनाव में भाजपा और एनडीए की प्रचंड जीत पर बधाई दी. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और आपदा राहत के कार्यों से अवगत करवाया. इसके बाद जयराम ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर बिहार विधानसभा चुनाव की जीत पर बधाई दी.

ये भी पढ़ें: 'भाजपा में बिका हुआ गुट ज्यादा एक्टिव, अगली बार धर्मशाला की सीट भी जीतेगी कांग्रेस'

