ETV Bharat / state

'हम बहुत छेड़खानी के मूड में नहीं हैं', राज्यसभा चुनाव पर BJP का बड़ा बयान

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि, राज्यसभा चुनाव में हम बहुत छेड़खानी के मूड में नहीं हैं.

Jairam Thakur Rajya Sabha Election
हिमाचल राज्यसभा चुनाव पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया (@Jairam Thakur Anurag Sharma Social Media)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 2:47 PM IST

|

Updated : March 5, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: "परिस्थितियों को लेकर कह सकता हूं कि उस वक्त क्या परिस्थिति बनती है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन हम बहुत छेड़खानी के मूड में नहीं हैं. हम तो सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी इस बार कैंडिडेट को छुपा करके रखी है. कभी पुराने की बात आती है, कभी नए की बात आती है, कभी प्रदेश के बाहर की बात आती है तो कभी प्रदेश के अंदर की बात आती है. ये उनकी पार्टी का विष्य है. हम नजर रखे हुए हैं. मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी सांसद होगा वो हिमाचल के लिए काम करने वाला हो, हिमाचल प्रदेश की सेवना करना वाला हो. सारी चीजों को लेकर विचार करेंगे." ये बातें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान से ठीक एक दिन पहले होली के मौके पर कही.

फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रही कांग्रेस!

राज्यसभा चुनाव से पहले जयराम ठाकुर के इस बयान पर सूबे में सियासत तेज हो गई है. 2024 राज्यसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस फूंक-फूंक कर एक-एक कदम बढ़ा रही है. राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने के बाद पार्टी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के 28 विधायक शामिल हुए हैं.

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. कांगड़ा से पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुराग शर्मा को उनके जन्मदिन पर पार्टी ने अनमोल तोहफा दिया है. कांगड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुराग शर्मा राज्यसभा की दहलीज से अब बस एक कदम दूर हैं.

जीत के लिए 38 वोट, कांग्रेस के पास 40 विधायक

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है. जीतने के लिए 35 विधायकों का वोट चाहिए. वहीं, 68 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 28 विधायक हैं. आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल राज्यसभा सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है. लेकिन, साल 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास 40 विधायक थे, वहीं बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायक थे. लेकिन, वोटिंग के दिन ऐन वक्त पर कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया. इस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले. इसके बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया यानी पर्ची निकाली गई. जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी जीतते-जीतते चुनाव हार गए और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए. फिलहाल अभी ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है.

ये भी पढ़ें: कौन हैं अनुराग शर्मा ? एक जिला अध्यक्ष जिसे कांग्रेस ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार

ये भी पढ़ें: स्वास्थ्य मंत्री की बेटी को एक्सटेंशन के तुरंत बाद मिला बड़ा इनाम, प्रवक्ता से बना दिया प्रिंसिपल

Last Updated : March 5, 2026 at 3:07 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL RAJYA SABHA ELECTION 2026
RAJYA SABHA CONGRESS CANDIDATE
HIMACHAL CONGRESS ANURAG SHARMA
LEADER OF OPPOSITION JAIRAM THAKUR
JAIRAM THAKUR RAJYA SABHA ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.