'हम बहुत छेड़खानी के मूड में नहीं हैं', राज्यसभा चुनाव पर BJP का बड़ा बयान

हिमाचल राज्यसभा चुनाव पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया ( @Jairam Thakur Anurag Sharma Social Media )