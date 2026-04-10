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'कानून बदले के लिए नहीं होते', हाईकोर्ट के फैसले पर जयराम का सुक्खू सरकार पर वार

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा को राजनीतिक प्रतिशोध का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पहले भी विधानसभा अध्यक्ष से गुहार लगाई थी. बार-बार चेतावनी देने के बावजूद ऐसे कानून बनाए गए, जो अदालत में टिक नहीं पाए. इससे विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंची है.

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए कई कानून असंवैधानिक साबित हो रहे हैं. उन्होंने हाईकोर्ट की टिप्पणी "कानून बदले के लिए नहीं, भविष्य के लिए होते हैं" का हवाला देते हुए कहा कि यह सरकार के फैसलों पर सीधा तमाचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता का इस्तेमाल जनता के हित के बजाय राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल हाईकोर्ट के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला है. बागी विधायकों की पेंशन बहाली के आदेश को उन्होंने न्याय की जीत बताया और कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति पर करारा जवाब है. इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है.

'प्रदेशहित में काम करें CM'

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि सुक्खू सरकार के कई नीतिगत फैसले पहले भी अदालत में खारिज हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के असंवैधानिक फैसलों के कारण हिमाचल प्रदेश की छवि खराब हो रही है और संसाधनों की बर्बादी हो रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजनीतिक प्रतिशोध छोड़कर प्रदेशहित में काम करें. उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों में भी सरकार को कई बार हाईकोर्ट की फटकार मिल चुकी है. उनके अनुसार, शायद ही कोई ऐसा बड़ा फैसला हो जो कानूनी कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा हो.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला क्या है?

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हुए विधायकों की पेंशन बहाल करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया कि एक महीने के भीतर पेंशन का बकाया जारी किया जाए. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि तय समय में भुगतान न होने पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. यह फैसला पूर्व विधायकों राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर की याचिकाओं पर सुनाया गया, जिन्होंने पेंशन रोकने वाले संशोधन कानून को चुनौती दी थी.

इस पूरे मामले ने हिमाचल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ विपक्ष इसे न्याय की जीत बता रहा है, तो वहीं सरकार अपने फैसलों को सही ठहरा रही है. आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी लड़ाई और तेज होने के संकेत हैं.

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